O capitão e camisa 20 de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Ryan Mendes, é acusado de estupro por brasileira, em caso investigado pela polícia da Nova Zelândia desde 10 de abril. A situação teria acontecido em hotel de Auckland, no dia 27 de março, quando a seleção africana disputava amistosos na Oceania.

A equipe do Globo Esporte (GE) teve acesso ao material de denúncia, composto por fotos de hematomas, relatório médico, exames e atendimento psicológico após a ocorrência.

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A acusação de estudo contra Ryam Mendes

A brasileira, cuja identidade foi preservada, era contratada como intérprete pela Federação Neozelandesa de Futebol (FNF) para acompanhar a delegação caboverdiana. Ela estava disponível 24 horas para atendimento, no hotel no qual os africanos estavam hospedados.

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À época, Cabo Verde participava de jogos do Fifa Series, amistosos disputados por seleções de diferentes confederações que ocorrem em oito países diferentes. Na Nova Zelândia, a seleção que fala português enfrentarou o Chile, quando perderam por 4 a 2, e a equipe anfritriã, com a qual empatou por 1 a 1 e venceu nos pênaltis por 4 a 2.

Em depoimento à polícia, a vítima contou ter sido convidada para uma reunião em uma sala reservada aos caboverdianos no hotel após o jogo contra os chilenos. Para a ocasião, ela imaginou ter sido chamada para atuar como intérprete. No entanto, se deu conta de que se tratava de uma confraternização e voltou para o quarto ao não se sentir bem fisicamente.

Na sequência, ouviu batidas na porta. Ao abrir, se deparou com Ryan Mendes, que “grediu-a fisicamente, com esganaduras, socos e mordidas, à medida que ela tentou se defender, e a estuprou”, escreveu o GE.

Desdobramentos da acusação de estupro

As fotos as quais o site teve acesso foram registradas ainda no hotel. A brasilera procurou atendimento em uma clínica local especializada em casos de violência sexual, onde foi submetida a exame forense, que constatou “duas lesões circulares, dolorosas à palpação, na base dos pequenos lábios”.

“A Polícia da Nova Zelândia confirma que uma denúncia está sendo investigada, registrada em 10 de abril de 2026 na região central de Auckland. Não podemos fornecer mais informações neste momento”, responderam às autoridades neozelandesas, em reposta ao GE. Segundo advogada criminal consultada pela família da vítima, a análise dos dados pode durar até seis meses.

Em 10 de maios, junto ao marido, a brasileira enviou notificações extrajudiciais à Federação de Cabo Verde e à Fifa, nas quais pediam a não participação do capitão caboverdiano na Copa de 2026. Eles preencheram formulário de denúncia da entidade, no entanto, não obtiveram resposta.

Em comunicado, a FNF declarou entender que o assunto está com a polícia do país, a instituição mais apropriada a comentar o caso. Já a Fifa optou por não se manifestar. Mesmo caso da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Ryan Mendes, o capitão de Cabo Verde

O atacante Ryan Mendes tem 36 anos e atua pelo Igdir FK, time da segunda divião turca.

Ele também registra passagens por Batuque (Cabo Verde), Le Havre e Lille (ambos da França), Nottingham Forest, (Inglaterra), Al-Nasr e Al Saharjah (ambos dos Emirados Árabes) e mais três equipes da Turquia.

Além de participar da Copa de 2026 como capitão de Cabo Verde, Mendes também representou o país eem quatro dições da Copa Africana de Nações (2013, 2015, 2022 e 2024).

Cabo Verde na Copa de 2026

Os africanos se tornaram uma das sensações do Mundial deste ano, ao empatarem com a Espanha por 0 a 0, com o Uruguai por 2 a 2 e Arábia Saudita por 0 a 0, pelo Grupo H.

Os três pontos na tabela credenciaram a seleção africana a disputar os 16 avos de final da competição contra Argentina na próxima sexta-feira, 3, às 19h, no estádio de Miami, nos EUA.

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