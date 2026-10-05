Com a vitória de virada sobre o São Paulo por 2 a 1, na última sexta-feira, 1º, em jogo adiado da 21ª rodada, o Santos chegou a 98 vitórias em clássicos no século 21 e passou a liderar o ranking de vitórias nos confrontos diretos entre os quatro grandes de São Paulo.
O Peixe tem agora uma vitória a mais do que o Palmeiras (que ganhou 97) e duas a mais do que o Corinthians (96 vitórias). O São Paulo é o quarto colocado nesse ranking com 88 vitórias. No aproveitamento de pontos, porém, o Palmeiras tem o melhor desempenho com 47,7% contra 47,1% do Corinthians, 46,2% do Santos e 41,6% do São Paulo.
Na década de 2020, com os clássicos de 2021 para cá o desempenho do Palmeiras é ainda melhor com 59,7% de aproveitamento contra 43,8% do São Paulo, 39,9% do Corinthians e 33,3% do Santos, que melhorou seus números após duas vitórias seguidas fora de casa nos clássicos pelo Brasileirão contra Corinthians e São Paulo.
Mais vitórias nos clássicos paulistas no século 21
- 98 – Santos (256 jogos)
- 97 – Palmeiras (258 jogos)
- 96 – Corinthians (263 jogos)
- 88 – São Paulo (273 jogos)
Mais vitórias nos clássicos paulistas na década de 2020 (2021-2026)
- 36 – Palmeiras (72 jogos)
- 23 – São Paulo (67 jogos)
- 17 – Corinthians (61 jogos)
- 14 – Santos (54 jogos)
Santos nos clássicos no século 21
No século 21 (2001-2026)
- 256 jogos
- 98 vitórias
- 61 empates
- 97 derrotas
- 323 gols feitos
- 332 gols sofridos
Na década de 2020 (2021-2026)
- 54 jogos
- 14 vitórias
- 12 empates
- 28 derrotas
- 43 gols feitos
- 55 gols sofridos
Palmeiras nos clássicos no século 21
No século 21 (2001-2026)
- 258 jogos
- 97 vitórias
- 78 empates
- 83 derrotas
- 326 gols feitos
- 189 gols sofridos
Na década de 2020 (2021-2026)
- 72 jogos
- 36 vitórias
- 21 empates
- 15 derrotas
- 91 gols feitos
- 52 gols sofridos
Corinthians nos clássicos no século 21
No século 21 (2001-2026)
- 263 jogos
- 96 vitórias
- 84 empates
- 83 derrotas
- 312 gols feitos
- 313 gols sofridos
Na década de 2020 (2021-2026)
- 61 jogos
- 17 vitórias
- 22 empates
- 22 derrotas
- 65 gols feitos
- 71 gols sofridos
São Paulo nos clássicos no século 21
No século 21 (2001-2026)
- 273 jogos
- 88 vitórias
- 77 empates
- 108 derrotas
- 344 gols feitos
- 345 gols sofridos
Na década de 2020 (2021-2026)
- 67 jogos
- 23 vitórias
- 19 empates
- 25 derrotas
- 76 gols feitos
- 77 gols sofridos
Santos x São Paulo
No século 21 (2001-2026)
- 84 jogos
- 38 vitórias do Santos
- 16 empates
- 30 vitórias do São Paulo
- 122 gols do Santos
- 107 gols do São Paulo
Na década de 2020 (2021-2026)
- 16 jogos
- 6 vitórias do Santos
- 3 empates
- 7 vitórias do São Paulo
- 16 gols do Santos
- 24 gols do São Paulo
Santos x Palmeiras
No século 21 (2001-2026)
- 83 jogos
- 26 vitórias do Santos
- 20 empates
- 37 vitórias do Palmeiras
- 96 gols do Santos
- 118 gols do Palmeiras
Na década de 2020 (2021-2026)
- 19 jogos
- 3 vitórias do Santos
- 3 empates
- 13 vitórias do Palmeiras
- 12 gols do Santos
- 28 gols do Palmeiras
Santos x Corinthians
No século 21 (2001-2026)
- 89 jogos
- 34 vitórias do Santos
- 25 empates
- 30 vitórias do Corinthians
- 105 gols do Santos
- 107 gols do Corinthians
Na década de 2020 (2021-2026)
- 19 jogos
- 5 vitórias do Santos
- 6 empates
- 8 vitórias do Corinthians
- 15 gols do Santos
- 23 gols do Corinthians
Palmeiras x Corinthians
No século 21 (2001-2026)
- 80 jogos
- 24 vitórias do Palmeiras
- 28 empates
- 28 vitórias do Corinthians
- 88 gols do Palmeiras
- 84 gols do Corinthians
Na década de 2020 (2021-2026)
- 22 jogos
- 8 vitórias do Palmeiras
- 9 empates
- 5 vitórias do Corinthians
- 25 gols do Palmeiras
- 19 gols do Corinthians
Palmeiras x São Paulo
No século 21 (2001-2026)
- 95 jogos
- 36 vitórias do Palmeiras
- 30 empates
- 29 vitórias do São Paulo
- 120 gols do Palmeiras
- 99 gols do São Paulo
Na década de 2020 (2021-2026)
- 31 jogos
- 15 vitórias do Palmeiras
- 9 empates
- 7 vitórias do São Paulo
- 38 gols do Palmeiras
- 21 gols do São Paulo
Corinthians x São Paulo
No século 21 (2001-2026)
- 94 jogos
- 34 vitórias do Corinthians
- 31 empates
- 29 vitórias do São Paulo
- 124 gols do Corinthians
- 117 gols do São Paulo
Na década de 2020 (2021-2026)
- 20 jogos
- 4 vitórias do Corinthians
- 7 empates
- 9 vitórias do São Paulo
- 23 gols do Corinthians
- 31 gols do São Paulo