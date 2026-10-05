Com a vitória de virada sobre o São Paulo por 2 a 1, na última sexta-feira, 1º, em jogo adiado da 21ª rodada, o Santos chegou a 98 vitórias em clássicos no século 21 e passou a liderar o ranking de vitórias nos confrontos diretos entre os quatro grandes de São Paulo.

O Peixe tem agora uma vitória a mais do que o Palmeiras (que ganhou 97) e duas a mais do que o Corinthians (96 vitórias). O São Paulo é o quarto colocado nesse ranking com 88 vitórias. No aproveitamento de pontos, porém, o Palmeiras tem o melhor desempenho com 47,7% contra 47,1% do Corinthians, 46,2% do Santos e 41,6% do São Paulo.

Na década de 2020, com os clássicos de 2021 para cá o desempenho do Palmeiras é ainda melhor com 59,7% de aproveitamento contra 43,8% do São Paulo, 39,9% do Corinthians e 33,3% do Santos, que melhorou seus números após duas vitórias seguidas fora de casa nos clássicos pelo Brasileirão contra Corinthians e São Paulo.

Mais vitórias nos clássicos paulistas no século 21

  • 98 – Santos (256 jogos)
  • 97 – Palmeiras (258 jogos)
  • 96 – Corinthians (263 jogos)
  • 88 – São Paulo (273 jogos)

Mais vitórias nos clássicos paulistas na década de 2020 (2021-2026)

  • 36 – Palmeiras (72 jogos)
  • 23 – São Paulo (67 jogos)
  • 17 – Corinthians (61 jogos)
  • 14 – Santos (54 jogos)

Santos nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

  • 256 jogos
  • 98 vitórias
  • 61 empates
  • 97 derrotas
  • 323 gols feitos
  • 332 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 54 jogos
  • 14 vitórias
  • 12 empates
  • 28 derrotas
  • 43 gols feitos
  • 55 gols sofridos

Palmeiras nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

  • 258 jogos
  • 97 vitórias
  • 78 empates
  • 83 derrotas
  • 326 gols feitos
  • 189 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 72 jogos
  • 36 vitórias
  • 21 empates
  • 15 derrotas
  • 91 gols feitos
  • 52 gols sofridos

Corinthians nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

  • 263 jogos
  • 96 vitórias
  • 84 empates
  • 83 derrotas
  • 312 gols feitos
  • 313 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 61 jogos
  • 17 vitórias
  • 22 empates
  • 22 derrotas
  • 65 gols feitos
  • 71 gols sofridos

São Paulo nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

  • 273 jogos
  • 88 vitórias
  • 77 empates
  • 108 derrotas
  • 344 gols feitos
  • 345 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 67 jogos
  • 23 vitórias
  • 19 empates
  • 25 derrotas
  • 76 gols feitos
  • 77 gols sofridos

Santos x São Paulo

No século 21 (2001-2026)

  • 84 jogos
  • 38 vitórias do Santos
  • 16 empates
  • 30 vitórias do São Paulo
  • 122 gols do Santos
  • 107 gols do São Paulo

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 16 jogos
  • 6 vitórias do Santos
  • 3 empates
  • 7 vitórias do São Paulo
  • 16 gols do Santos
  • 24 gols do São Paulo

Santos x Palmeiras

No século 21 (2001-2026)

  • 83 jogos
  • 26 vitórias do Santos
  • 20 empates
  • 37 vitórias do Palmeiras
  • 96 gols do Santos
  • 118 gols do Palmeiras

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 19 jogos
  • 3 vitórias do Santos
  • 3 empates
  • 13 vitórias do Palmeiras
  • 12 gols do Santos
  • 28 gols do Palmeiras

Santos x Corinthians

No século 21 (2001-2026)

  • 89 jogos
  • 34 vitórias do Santos
  • 25 empates
  • 30 vitórias do Corinthians
  • 105 gols do Santos
  • 107 gols do Corinthians

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 19 jogos
  • 5 vitórias do Santos
  • 6 empates
  • 8 vitórias do Corinthians
  • 15 gols do Santos
  • 23 gols do Corinthians

Palmeiras x Corinthians

No século 21 (2001-2026)

  • 80 jogos
  • 24 vitórias do Palmeiras
  • 28 empates
  • 28 vitórias do Corinthians
  • 88 gols do Palmeiras
  • 84 gols do Corinthians

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 22 jogos
  • 8 vitórias do Palmeiras
  • 9 empates
  • 5 vitórias do Corinthians
  • 25 gols do Palmeiras
  • 19 gols do Corinthians

Palmeiras x São Paulo

No século 21 (2001-2026)

  • 95 jogos
  • 36 vitórias do Palmeiras
  • 30 empates
  • 29 vitórias do São Paulo
  • 120 gols do Palmeiras
  • 99 gols do São Paulo

Na década de 2020 (2021-2026)

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  • 31 jogos
  • 15 vitórias do Palmeiras
  • 9 empates
  • 7 vitórias do São Paulo
  • 38 gols do Palmeiras
  • 21 gols do São Paulo

Corinthians x São Paulo

No século 21 (2001-2026)

  • 94 jogos
  • 34 vitórias do Corinthians
  • 31 empates
  • 29 vitórias do São Paulo
  • 124 gols do Corinthians
  • 117 gols do São Paulo

Na década de 2020 (2021-2026)

  • 20 jogos
  • 4 vitórias do Corinthians
  • 7 empates
  • 9 vitórias do São Paulo
  • 23 gols do Corinthians
  • 31 gols do São Paulo