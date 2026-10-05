Com a vitória de virada sobre o São Paulo por 2 a 1, na última sexta-feira, 1º, em jogo adiado da 21ª rodada, o Santos chegou a 98 vitórias em clássicos no século 21 e passou a liderar o ranking de vitórias nos confrontos diretos entre os quatro grandes de São Paulo.

O Peixe tem agora uma vitória a mais do que o Palmeiras (que ganhou 97) e duas a mais do que o Corinthians (96 vitórias). O São Paulo é o quarto colocado nesse ranking com 88 vitórias. No aproveitamento de pontos, porém, o Palmeiras tem o melhor desempenho com 47,7% contra 47,1% do Corinthians, 46,2% do Santos e 41,6% do São Paulo.

Na década de 2020, com os clássicos de 2021 para cá o desempenho do Palmeiras é ainda melhor com 59,7% de aproveitamento contra 43,8% do São Paulo, 39,9% do Corinthians e 33,3% do Santos, que melhorou seus números após duas vitórias seguidas fora de casa nos clássicos pelo Brasileirão contra Corinthians e São Paulo.

Mais vitórias nos clássicos paulistas no século 21

98 – Santos (256 jogos)

97 – Palmeiras (258 jogos)

96 – Corinthians (263 jogos)

88 – São Paulo (273 jogos)

Mais vitórias nos clássicos paulistas na década de 2020 (2021-2026)

36 – Palmeiras (72 jogos)

23 – São Paulo (67 jogos)

17 – Corinthians (61 jogos)

14 – Santos (54 jogos)

Santos nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

256 jogos

98 vitórias

61 empates

97 derrotas

323 gols feitos

332 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

54 jogos

14 vitórias

12 empates

28 derrotas

43 gols feitos

55 gols sofridos

Palmeiras nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

258 jogos

97 vitórias

78 empates

83 derrotas

326 gols feitos

189 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

72 jogos

36 vitórias

21 empates

15 derrotas

91 gols feitos

52 gols sofridos

Corinthians nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

263 jogos

96 vitórias

84 empates

83 derrotas

312 gols feitos

313 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

61 jogos

17 vitórias

22 empates

22 derrotas

65 gols feitos

71 gols sofridos

São Paulo nos clássicos no século 21

No século 21 (2001-2026)

273 jogos

88 vitórias

77 empates

108 derrotas

344 gols feitos

345 gols sofridos

Na década de 2020 (2021-2026)

67 jogos

23 vitórias

19 empates

25 derrotas

76 gols feitos

77 gols sofridos

Santos x São Paulo

No século 21 (2001-2026)

84 jogos

38 vitórias do Santos

16 empates

30 vitórias do São Paulo

122 gols do Santos

107 gols do São Paulo

Na década de 2020 (2021-2026)

16 jogos

6 vitórias do Santos

3 empates

7 vitórias do São Paulo

16 gols do Santos

24 gols do São Paulo

Santos x Palmeiras

No século 21 (2001-2026)

83 jogos

26 vitórias do Santos

20 empates

37 vitórias do Palmeiras

96 gols do Santos

118 gols do Palmeiras

Na década de 2020 (2021-2026)

19 jogos

3 vitórias do Santos

3 empates

13 vitórias do Palmeiras

12 gols do Santos

28 gols do Palmeiras

Santos x Corinthians

No século 21 (2001-2026)

89 jogos

34 vitórias do Santos

25 empates

30 vitórias do Corinthians

105 gols do Santos

107 gols do Corinthians

Na década de 2020 (2021-2026)

19 jogos

5 vitórias do Santos

6 empates

8 vitórias do Corinthians

15 gols do Santos

23 gols do Corinthians

Palmeiras x Corinthians

No século 21 (2001-2026)

80 jogos

24 vitórias do Palmeiras

28 empates

28 vitórias do Corinthians

88 gols do Palmeiras

84 gols do Corinthians

Na década de 2020 (2021-2026)

22 jogos

8 vitórias do Palmeiras

9 empates

5 vitórias do Corinthians

25 gols do Palmeiras

19 gols do Corinthians

Palmeiras x São Paulo

No século 21 (2001-2026)

95 jogos

36 vitórias do Palmeiras

30 empates

29 vitórias do São Paulo

120 gols do Palmeiras

99 gols do São Paulo

Na década de 2020 (2021-2026)

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31 jogos

15 vitórias do Palmeiras

9 empates

7 vitórias do São Paulo

38 gols do Palmeiras

21 gols do São Paulo

Corinthians x São Paulo

No século 21 (2001-2026)

94 jogos

34 vitórias do Corinthians

31 empates

29 vitórias do São Paulo

124 gols do Corinthians

117 gols do São Paulo

Na década de 2020 (2021-2026)