Um dos maiores treinadores da história do Corinthians, Tite volta à Neo Quimíca Arena na noite desta quarta-feira, 18, no comando do Botafogo. Os Alvinegros se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília).

Contra o clube com maior identificação de sua carreira, o técnico gaúcho tem retrospecto positivo, com 56,25% de aproveitamento. Em 16 partidas enfrentando o Alvinegro, Tite venceu oito vezes, empatou três e perdeu cinco.

As vitórias foram por Juventude, Grêmio, São Caetano, Palmeiras, Internacional e Flamengo. Desde a inauguração da Arena, o treinador enfrentou o Corinthians em casa apenas uma vez, e perdeu. Em 2024, comandando o Rubro-Negro, o Timão de Ramón Díaz venceu seu ex-técnico.

Pelo Corinthians, Tite teve três passagens, onde conquistou o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), o Campeonato Paulista (2013), a Recopa Sul-Americana (2013), a Libertadores (2012) e o Mundial de Clubes (2012).

Retrospecto Tite x Corinthians

16 partidas

8 vitórias

3 empates

5 derrotas

As partidas de Tite contra o Corinthians

Empate – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Brasileirão 2026

Derrota – Corinthians 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024

Vitória – Flamengo 2 x 0 Corinthians – Brasileirão 2024

Derrota – Internacional 1 x 2 Corinthians – Brasileirão 2009

Empate – Internacional 2 x 2 Corinthians – Copa do Brasil 2009

Derrota – Corinthians 2 x 0 Internacional – Copa do Brasil 2009

Vitória – Corinthians 0 x 1 Internacional – Brasileirão 2009

Vitória – Palmeiras 1 x 0 Corinthians – Brasileirão 2006

Derrota – Atlético Mineiro 0 x 1 Corinthians – Brasileirão 2005

Vitória – Corinthians 0 x 3 São Caetano – Brasileirão 2003

Vitória – Grêmio 4 x 0 Corinthians – Brasileirão 2002

Vitória – Corinthians 1 x 2 Grêmio – Brasileirão 2001

Vitória – Corinthians 1 x 3 Grêmio – Copa do Brasil 2001

Empate – Grêmio 2 x 2 Corinthians – Copa do Brasil 2001

Vitória – Juventude 2 x 0 Corinthians (3–5 nos pênaltis) – Copa do Brasil 1997

Derrota – Corinthians 2 x 0 Juventude – Copa do Brasil 1997