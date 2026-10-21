O Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1, no Maracanã, e se classificou para a final da Copa Sul-Americana de 2026, após reverter a derrota por 1 a 0, em Buenos Aires, na semana passada.

Com o triunfo, o time argentino se tornou o clube estrangeiro com mais vitórias no Brasil em torneios sul-americanos, agora com 11, deixando o rival River Plate para trás, com 10.

A vitória sobre o Vasco foi a primeira do clube pela Copa Sul-Americana aqui no Brasil e a segunda no Maracanã em torneios sul-americanos.

O Boca Juniors alcançou a 28ª vitória em mata-matas contra times brasileiros em torneios sul-americanos. Pela Libertadores, o placar está 18 x 7 para o time argentino. Confira o retrospecto.

Vitórias do Boca Juniors no Brasil em torneios sul-americanos:

2 x 1 Atlético-MG – Fase Semifinal da Libertadores (24/9/1978)

2 x 0 Flamengo – Primeira Fase da Mercosul (2/9/1998)

1 x 0 Vasco – Fase de grupos da Libertadores (23/5/2001)

4 x 2 Paysandu – Oitavas da Libertadores (15/5/2003)

3 x 1 Santos – Final da Libertadores (2/7/2003)

2 x 0 Grêmio – Final da Libertadores (20/6/2007)

2 x 1 Cruzeiro – Semifinal da Libertadores (7/5/2008)

2 x 0 Fluminense – Fase de grupos da Libertadores (11/4/2012)

1 x 0 Athletico-PR – Oitavas da Libertadores (24/7/2019)

1 x 0 Internacional – Oitavas da Libertadores (2/12/2020)

3 x 1 Vasco – Semifinal da Sul-Americana (20/10/2026)

Estrangeiros com mais vitórias no Brasil em torneios sul-americanos (1960-2026):

[11] – Boca Juniors-ARG (Libertadores (9), Mercosul (1), Sul-Americana (1))

10 – River Plate-ARG (Libertadores (5), Mercosul (3), Supercopa (1), Sul-Americana (1))

9 – Nacional-URU (Libertadores (6), Mercosul (1), Supercopa (2))

7 – Peñarol-URU (Libertadores (6), Sul-Americana (1))

7 – Cerro Porteño-PAR (Libertadores (6), Sul-Americana (1))

6 – Olimpia-PAR (Libertadores (2), Mercosul (2), Supercopa (2))

6 – Racing-ARG (Libertadores (2), Sul-Americana (1), Mercosul (1), Recopa (2))

6 – Barcelona-EQU (Libertadores (6))

5 – Independiente-ARG (Libertadores (3), Mercosul (1), Supercopa (1))

5 – Argentinos Juniors -ARG (Libertadores (3), Sul-Americana (1), Supercopa (1))

5 – Defensa y Justicia-ARG (Libertadores (1), Sul-Americana (3), Recopa (1))

4 – Colo-Colo-CHI (Libertadores (4))

4 – Atlético Nacional-COL (Libertadores (4), Sul-Americana (1))

4 – Libertad-PAR (Libertadores (3), Sul-Americana (1))

4 – Independiente del Valle-EQU (Libertadores (3), Sul-Americana (1))

4 – Estudiantes-ARG (Libertadores (2), Sul-Americana (1), Supercopa (1))

4 – LDU Quito-EQU (Libertadores (2), Sul-Americana (2), Supercopa (1))

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Vitórias do Boca Juniors sobre brasileiros em mata-matas (28):

1977 – Cruzeiro (final – Libertadores)

1989 – Grêmio (semifinal – Supercopa)

1991 – Corinthians (oitavas de final – Libertadores)

1991 – Flamengo (quartas de final – Libertadores)

1992 – Cruzeiro (final – Supercopa Masters)

1993 – São Paulo (semifinal – Copa Ouro)

1993 – Atlético-MG (final – Copa Ouro)

1994 – São Paulo (semifinal – Supercopa)

2000 – Palmeiras (final – Libertadores)

2001 – Vasco (quartas de final – Libertadores)

2001 – Palmeiras (semifinal – Libertadores)

2003 – Paysandu (oitavas de final – Libertadores)

2003 – Santos (final – Libertadores)

2004 – São Caetano (quartas de final – Libertadores)

2004 – Internacional (semifinal – Sul-Americana)

2005 – Internacional (quartas – Sul-Americana)

2006 – São Paulo (final – Recopa)

2007 – Grêmio (final – Libertadores)

2008 – Cruzeiro (oitavas de final – Libertadores)

2012 – Fluminense (quartas de final – Libertadores)

2013 – Corinthians (oitavas de final – Libertadores)

2018 – Cruzeiro (quartas de final – Libertadores)

2018 – Palmeiras (semifinal – Libertadores)

2019 – Athletico-PR (oitavas de final – Libertadores)

2020 – Internacional (oitavas de final – Libertadores)

2023 – Palmeiras (semifinal – Libertadores)

2026 – São Paulo (quartas – Sul-Americana)

2026 – Vasco (semifinal – Sul-Americana)

Derrotas do Boca Juniors contra brasileiros em mata-matas (14):

1963 – Santos (final – Libertadores)

1988 – Grêmio (semifinal – Supercopa)

1996 – Cruzeiro (quartas – Supercopa)

1998 – Palmeiras (quartas – Mercosul)

2000 – Atlético-MG (quartas – Mercosul)

2007 – São Paulo (oitavas – Sul-Americana)

2008 – Fluminense (semifinal – Libertadores)

2024 – Internacional (quartas – Sul-Americana)

2012 – Corinthians (final – Libertadores)

2020 – Santos (semifinal – Libertadores)

2021 – Atlético-MG (oitavas de final – Libertadores)

2022 – Corinthians (oitavas de final – Libertadores)

2023 – Fluminense (final – Libertadores)

2024 – Cruzeiro (oitavas – Sul-Americana)