O Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1, no Maracanã, e se classificou para a final da Copa Sul-Americana de 2026, após reverter a derrota por 1 a 0, em Buenos Aires, na semana passada.
Com o triunfo, o time argentino se tornou o clube estrangeiro com mais vitórias no Brasil em torneios sul-americanos, agora com 11, deixando o rival River Plate para trás, com 10.
A vitória sobre o Vasco foi a primeira do clube pela Copa Sul-Americana aqui no Brasil e a segunda no Maracanã em torneios sul-americanos.
O Boca Juniors alcançou a 28ª vitória em mata-matas contra times brasileiros em torneios sul-americanos. Pela Libertadores, o placar está 18 x 7 para o time argentino. Confira o retrospecto.
Vitórias do Boca Juniors no Brasil em torneios sul-americanos:
2 x 1 Atlético-MG – Fase Semifinal da Libertadores (24/9/1978)
2 x 0 Flamengo – Primeira Fase da Mercosul (2/9/1998)
1 x 0 Vasco – Fase de grupos da Libertadores (23/5/2001)
4 x 2 Paysandu – Oitavas da Libertadores (15/5/2003)
3 x 1 Santos – Final da Libertadores (2/7/2003)
2 x 0 Grêmio – Final da Libertadores (20/6/2007)
2 x 1 Cruzeiro – Semifinal da Libertadores (7/5/2008)
2 x 0 Fluminense – Fase de grupos da Libertadores (11/4/2012)
1 x 0 Athletico-PR – Oitavas da Libertadores (24/7/2019)
1 x 0 Internacional – Oitavas da Libertadores (2/12/2020)
3 x 1 Vasco – Semifinal da Sul-Americana (20/10/2026)
Estrangeiros com mais vitórias no Brasil em torneios sul-americanos (1960-2026):
[11] – Boca Juniors-ARG (Libertadores (9), Mercosul (1), Sul-Americana (1))
10 – River Plate-ARG (Libertadores (5), Mercosul (3), Supercopa (1), Sul-Americana (1))
9 – Nacional-URU (Libertadores (6), Mercosul (1), Supercopa (2))
7 – Peñarol-URU (Libertadores (6), Sul-Americana (1))
7 – Cerro Porteño-PAR (Libertadores (6), Sul-Americana (1))
6 – Olimpia-PAR (Libertadores (2), Mercosul (2), Supercopa (2))
6 – Racing-ARG (Libertadores (2), Sul-Americana (1), Mercosul (1), Recopa (2))
6 – Barcelona-EQU (Libertadores (6))
5 – Independiente-ARG (Libertadores (3), Mercosul (1), Supercopa (1))
5 – Argentinos Juniors -ARG (Libertadores (3), Sul-Americana (1), Supercopa (1))
5 – Defensa y Justicia-ARG (Libertadores (1), Sul-Americana (3), Recopa (1))
4 – Colo-Colo-CHI (Libertadores (4))
4 – Atlético Nacional-COL (Libertadores (4), Sul-Americana (1))
4 – Libertad-PAR (Libertadores (3), Sul-Americana (1))
4 – Independiente del Valle-EQU (Libertadores (3), Sul-Americana (1))
4 – Estudiantes-ARG (Libertadores (2), Sul-Americana (1), Supercopa (1))
4 – LDU Quito-EQU (Libertadores (2), Sul-Americana (2), Supercopa (1))
Vitórias do Boca Juniors sobre brasileiros em mata-matas (28):
1977 – Cruzeiro (final – Libertadores)
1989 – Grêmio (semifinal – Supercopa)
1991 – Corinthians (oitavas de final – Libertadores)
1991 – Flamengo (quartas de final – Libertadores)
1992 – Cruzeiro (final – Supercopa Masters)
1993 – São Paulo (semifinal – Copa Ouro)
1993 – Atlético-MG (final – Copa Ouro)
1994 – São Paulo (semifinal – Supercopa)
2000 – Palmeiras (final – Libertadores)
2001 – Vasco (quartas de final – Libertadores)
2001 – Palmeiras (semifinal – Libertadores)
2003 – Paysandu (oitavas de final – Libertadores)
2003 – Santos (final – Libertadores)
2004 – São Caetano (quartas de final – Libertadores)
2004 – Internacional (semifinal – Sul-Americana)
2005 – Internacional (quartas – Sul-Americana)
2006 – São Paulo (final – Recopa)
2007 – Grêmio (final – Libertadores)
2008 – Cruzeiro (oitavas de final – Libertadores)
2012 – Fluminense (quartas de final – Libertadores)
2013 – Corinthians (oitavas de final – Libertadores)
2018 – Cruzeiro (quartas de final – Libertadores)
2018 – Palmeiras (semifinal – Libertadores)
2019 – Athletico-PR (oitavas de final – Libertadores)
2020 – Internacional (oitavas de final – Libertadores)
2023 – Palmeiras (semifinal – Libertadores)
2026 – São Paulo (quartas – Sul-Americana)
2026 – Vasco (semifinal – Sul-Americana)
Derrotas do Boca Juniors contra brasileiros em mata-matas (14):
1963 – Santos (final – Libertadores)
1988 – Grêmio (semifinal – Supercopa)
1996 – Cruzeiro (quartas – Supercopa)
1998 – Palmeiras (quartas – Mercosul)
2000 – Atlético-MG (quartas – Mercosul)
2007 – São Paulo (oitavas – Sul-Americana)
2008 – Fluminense (semifinal – Libertadores)
2024 – Internacional (quartas – Sul-Americana)
2012 – Corinthians (final – Libertadores)
2020 – Santos (semifinal – Libertadores)
2021 – Atlético-MG (oitavas de final – Libertadores)
2022 – Corinthians (oitavas de final – Libertadores)
2023 – Fluminense (final – Libertadores)
2024 – Cruzeiro (oitavas – Sul-Americana)