A derrota por 1 a 0 no clássico contra o Fluminense neste domingo, 22, válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, decretou a demissão de Fernando Diniz do Vasco. E a saída do técnico não passou batido entre os ex-jogadores da equipe. Pablo Vegetti e Leandrinho curtiram o post de demissão do clube cruzmaltino.

Ex-atacante do Vasco, Vegetti deixou o Cruzmaltino no início desta temporada rumo ao Cerro Porteño, do Paraguai. Em dois anos e meio defendendo o clube carioca, anotou 60 gols e sete assistências em 141 jogos. Sob o comando de Diniz, perdeu espaço no ataque e viu o jovem talento Rayan, hoje no Bournemouth, da Inglaterra, despontar e assumir a titularidade.

Assim como Vegetti, Leandrinho, que retornou de empréstimo do Al-Shabab, da Arábia Saudita, no meio da última temporada, não teve muito espaço com Diniz. Sob o comando do técnico, atuou em apenas três partidas, todas saindo do banco de reservas. Revelado pelo Vasco, o lateral foi vendido no início deste ano para o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Além destes ex-jogadores do Vasco, o apresentador e influenciador Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, também curtiu o post de demissão de Fernando Diniz.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, 26, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 19h, em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta do Campeonato Carioca contra o Fluminense está marcado para o próximo domingo, 1, no Maracanã, às 18h.