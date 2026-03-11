Tricampeão carioca em 2026, o Flamengo voltou a ter o que comemorar no último domingo, 8, com vitória sobre o Fluminense. A conquista merece ser emoldurada na revista-pôster de PLACAR, que conta com o time posado e as fichas técnicas de todas as partidas.

Taça Guanabara

11/1 – RAULINO DE OLIVEIRA (VOLTA REDONDA-RJ)

FLAMENGO 1 x 1 PORTUGUESA

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Renda: R$ 174 485,00

Público: 5 755

Gols: Rhuan Silveira 13 e Iago Teodoro 53 do 2º

Cartões amarelos: Daniel Sales e Iago Teodoro (Flamengo); João Paulo, Léo Muchacho, Lucas Costa, Bruno Mota e Uelber (Portuguesa)

FLAMENGO: Léo Nannetti, Daniel Sales, Iago Teodoro, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio (João Camargo 38 do 2º), Lucas Vieira (Kaio Nóbrega 31 do 2º) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos 12 do 2º), Wallace Yan e Joshua (David Viana 39 do 2º). Técnico: Bruno Pivetti (interino)

PORTUGUESA: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Léo Cruz 27 do 2º), João Paulo (Albert 19 do 2º), Bruno Mota (Romarinho 46 do 2º) e Guilherme Silveira (Uelber 19 do 2º); Rhuan Silveira e Léo Muchacho (Anderson Rosa 27 do 2º). Técnico: Alex Nascif

14/1 – MOÇA BONITA (RIO DE JANEIRO-RJ)

BANGU 2 x 1 FLAMENGO

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Renda: n/d

Público: 7 000

Gols: Patryck 4, Garrinsha 12 e Guilherme Gomes 19 do 1º

Cartões amarelos: Gilberto e Patrick (Bangu); Johnny, Pablo Lúcio e Wallace Yan (Flamengo)

BANGU: Bruno, Dudu (Caio Felipe 9 do 2º), Gilberto, Patrick (Kadu 13 do 2º) e Bruno Boca; Ítalo (Ricardo Sena 19 do 2º), Mauro Silva e Walber; Garrinsha (Douglas Lima 19 do 2º), Patryck (Luizinho 20 do 2º) e Lucas Sibito. Técnico: Flávio Tinoco FLAMENGO: Léo Nannetti, Daniel Sales (Wanderson 44 do 2º), Iago, João Victor e Johnny (Gusttavo 27 do 1º); Pablo Lúcio, Lucas Vieira (Alan Santos, intervalo), Guilherme Gomes e Joshua (João Camargo 45 do 2º); Douglas Telles (Ryan 24 do 2º) e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti (interino)