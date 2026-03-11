PLACAR lança pôster do Flamengo, campeão carioca de 2026
Taça Guanabara
11/1 – RAULINO DE OLIVEIRA (VOLTA REDONDA-RJ) FLAMENGO 1 x 1 PORTUGUESA
Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
Renda: R$ 174 485,00
Público: 5 755
Gols: Rhuan Silveira 13 e Iago Teodoro 53 do 2º
Cartões amarelos: Daniel Sales e Iago Teodoro (Flamengo); João Paulo, Léo Muchacho, Lucas Costa, Bruno Mota e Uelber (Portuguesa)
FLAMENGO: Léo Nannetti, Daniel Sales, Iago Teodoro, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio (João Camargo 38 do 2º), Lucas Vieira (Kaio Nóbrega 31 do 2º) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos 12 do 2º), Wallace Yan e Joshua (David Viana 39 do 2º). Técnico: Bruno Pivetti (interino)
PORTUGUESA: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Léo Cruz 27 do 2º), João Paulo (Albert 19 do 2º), Bruno Mota (Romarinho 46 do 2º) e Guilherme Silveira (Uelber 19 do 2º); Rhuan Silveira e Léo Muchacho (Anderson Rosa 27 do 2º). Técnico: Alex Nascif
14/1 – MOÇA BONITA (RIO DE JANEIRO-RJ) BANGU 2 x 1 FLAMENGO
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
Renda: n/d
Público: 7 000
Gols: Patryck 4, Garrinsha 12 e Guilherme Gomes 19 do 1º
Cartões amarelos: Gilberto e Patrick (Bangu); Johnny, Pablo Lúcio e Wallace Yan (Flamengo)
BANGU: Bruno, Dudu (Caio Felipe 9 do 2º), Gilberto, Patrick (Kadu 13 do 2º) e Bruno Boca; Ítalo (Ricardo Sena 19 do 2º), Mauro Silva e Walber; Garrinsha (Douglas Lima 19 do 2º), Patryck (Luizinho 20 do 2º) e Lucas Sibito. Técnico: Flávio Tinoco
FLAMENGO: Léo Nannetti, Daniel Sales (Wanderson 44 do 2º), Iago, João Victor e Johnny (Gusttavo 27 do 1º); Pablo Lúcio, Lucas Vieira (Alan Santos, intervalo), Guilherme Gomes e Joshua (João Camargo 45 do 2º); Douglas Telles (Ryan 24 do 2º) e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti (interino)
Robson, Pedro e mais: os artilheiros dos estaduais de 2026
17/1 – RAULINO DE OLIVEIRA (VOLTA REDONDA-RJ) VOLTA REDONDA 3 x 0 FLAMENGO
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Renda: R$ 148 930,00
Público: 4 587
Gols: MV 16 do 1º; Bruno Barra 5 e Dener 36 do 2º
Expulsão: Carbone (Flamengo) 10 do 1º
VOLTA REDONDA: Avelino, Wellington Silva (Kauã Ubá 33 do 2º), Alan, Rafael Castro e Lucas Adell (Henrique Silva 42 do 2º); Dener (João Victor 42 do 2º), Bruno Barra, Wagninho, PK (Oswaldo Blanco 18 do 2º) e MV (Juninho Ramos 34 do 2º); Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana
FLAMENGO: Léo Nannetti, Daniel Sales (Lucas Vieira 29 do 2°), Iago Teodoro, João Victor e Carbone; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Gusttavo 20 do 1º) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Wanderson, intervalo), Joshua (Ryan 33 do 2°) e Alan Santos (David Viana 23 do 2º). Técnico: Bruno Pivetti (interino)
21/1 – MARACANÃ (RIO DE JANEIRO-RJ) FLAMENGO 1 x 0 VASCO
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Renda: R$ 2 822 195,00
Público: 50 504
Gol: Carrascal 24 do 2º
Cartões amarelos: Emerson Royal e Pulgar (Flamengo); Fernando Diniz (Vasco)
Expulsão: Cauan Barros (Vasco) 5 do 2º
FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales (Alex Sandro, intervalo); Pulgar (Léo Ortiz 42 do 2º), Evertton Araújo e Carrascal (Luiz Araújo 26 do 2º); Gonzalo Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino 19 do 2º) e Bruno Henrique (Pedro, intervalo). Técnico: Filipe Luís
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Saldivia 26 do 2º), Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes (JP 38 do 2º) e Philippe Coutinho (David 38 do 2º); Nuno Moreira (Tchê Tchê 26 do 2º), Andrés Gómez e GB (Hugo Moura 9 do 2º). Técnico: Fernando Diniz
25/1 – MARACANÃ (RIO DE JANEIRO-RJ) FLUMINENSE 2 x 1 FLAMENGO
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Renda: R$ 2 789 036,00
Público: 46 525
Gols: Serna 7, John Kennedy 21 e Everton Cebolinha 28 do 2º
Cartões amarelos: Canobbio, Lima, Serna, John Kennedy e Guga (Fluminense); Allan e Vitão (Flamengo)
FLUMINENSE: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê 29 do 2º); Bernal, Nonato (Lucho Acosta 38 do 2º) e Lima (Martinelli 29 do 2º); Serna, John Kennedy (Everaldo 47 do 2º) e Canobbio (Santi Moreno, intervalo). Técnico: Maxi Cuberas (interino)
FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela 10 do 2º); Evertton Araújo, Allan (Pulgar, intervalo) e Carrascal (Gonzalo Plata 19 do 2º); Luiz Araújo, Pedro (Bruno Henrique, intervalo) e Samuel Lino (Everton Cebolinha 25 do 2º). Técnico: Filipe Luís
7/2 – MARACANÃ (RIO DE JANEIRO-RJ) FLAMENGO 7 x 1 SAMPAIO CORRÊA
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Renda: R$ 977 504,50
Público: 24 967
Gols: Pedro 16 e 31 e Rodrigo Andrade 52 do 1º; Bruno Henrique 13 e 46, Samuel Lino 22, Everton Cebolinha 25 e Douglas Telles 38 do 2º
Cartão amarelo: Zé Carlos (Sampaio Corrêa)
FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Everton Cebolinha 24 do 2º) e Carrascal (Bruno Henrique 11 do 2º); Samuel Lino (Douglas Telles 28 do 2º), Pedro (Wallace Yan 11 do 2º) e Gonzalo Plata (Pulgar, intervalo). Técnico: Filipe Luís
SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Lucas Carvalho (Ryan 12 do 2º), Lucas Marreta, Daniel e Guilherme; Martini (Rodrigo Dantas 25 do 2º), Alexandre (Gabriel Agú 13 do 1º) e Rodrigo Andrade; Luan Gama, Matheus Goiano (Matheus Iacovelli, intervalo) e Octávio (Paulo Victor 26 do 2º). Técnico: Antônio Carlos Roy
QUARTAS DE FINAL
15/2 – NILTON SANTOS (RIO DE JANEIRO-RJ)
BOTAFOGO 1 x 2 FLAMENGO
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Renda: R$ 651 313,00
Público: 10 987
Gols: Lucas Paquetá 19 do 1º; Alexander Barboza 9 e Pulgar 39 do 2º
Cartões amarelos: Lucas Villalba, Bastos e Martín Anselmi (Botafogo)
BOTAFOGO: Neto, Vitinho, Bastos (Ythallo 38 do 2º), Newton, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Arthur Novaes 47 do 1º), Jordan Barrera e Montoro (Artur 20 do 2º); Matheus Martins (Arthur Cabral 20 do 2º) e Lucas Villalba (Nathan Fernandes 38 do 2º). Técnico: Martín Anselmi
FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Carrascal (Evertton Araújo 27 do 2º) e Lucas Paquetá (Léo Pereira 44 do 2º); Gonzalo Plata (Luiz Araújo 27 do 2º), Bruno Henrique (Arrascaeta 15 do 2º) e Samuel Lino (Everton Cebolinha 15 do 2º). Técnico: Filipe Luís
SEMIFINAL
22/2 – MARACANÃ (RIO DE JANEIRO-RJ) FLAMENGO 3 x 0 MADUREIRA
Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)
Renda: R$ 1 096 390,50
Público: 22 730
Gols: De La Cruz 8, Arrascaeta 19 e Luiz Araújo 43 do 2º
Cartões amarelos: Evertton Araújo e Gonzalo Plata (Flamengo); Cauã Coutinho, Jacó e Marcão (Madureira)
FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz (Lucas Paquetá 13 do 2º) e Carrascal (Arrascaeta, intervalo); Gonzalo Plata (Luiz Araújo 25 do 2º), Everton Cebolinha (Samuel Lino, intervalo) e Pedro. Técnico: Filipe Luís
MADUREIRA: Neguete, Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião (Júlio César 34 do 2º); Rodrigo Lindoso, João Fubá e Juninho (Adriano 20 do 2º); Geovane Maranhão (Filipe Claudino 34 do 2º), Jacó (Vinicius Balotelli 14 do 2º) e Everton (Isaías 14 do 2º). Técnico: Toninho Andrade
2/3 – MARACANÃ (RIO DE JANEIRO-RJ) MADUREIRA 0 x 8 FLAMENGO
Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)
Renda: R$ 926 604,50
Público: 25 059
Gols: Lucas Paquetá 5 e 22, Jean (contra) 33 e Pedro 45 do 1º; Pedro 3, 4 e 22 e Samuel Lino 43 do 2º
Cartões amarelos: Neguete e Rodrigo Lindoso (Madureira); Evertton Araújo (Flamengo)
Expulsão: Wallace Camilo (Madureira) 30 do 1º
MADUREIRA: Neguete, Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião (Júlio César 11 do 1º); Rodrigo Lindoso (Arthur Santos 32 do 2º), Adriano (Wendel Lessa 17 do 2º) e Wallace Camilo; Geovane Maranhão (Fashanu, intervalo), Jacó (João Fubá, intervalo) e Vinicius Balotelli. Técnico: Toninho Andrade
FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz (Daniel Thuram 40 do 2º), Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan 40 do 2º), De La Cruz (Luiz Felipe 12 do 2º), Carrascal (Luiz Araújo 12 do 2º) e Lucas Paquetá; Everton Cebolinha (Samuel Lino 23 do 2º) e Pedro. Técnico: Filipe Luís
FINAL
8/3 – MARACANÃ (RIO DE JANEIRO-RJ) FLUMINENSE 0 (4) x 0 (5) FLAMENGO
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Renda: R$ 5 270 903,50
Público: 69 315
Nos pênaltis: Fluminense 4 (Paulo Henrique Ganso, Savarino, Guilherme Arana e John Kennedy; Guga e Otávio perderam) x Flamengo 5 (Jorginho, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Lucas Paquetá e Léo Ortiz; Luiz Araújo perdeu)
Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (Fluminense); Samuel Lino e Jorginho (Flamengo)
FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga 31 do 2º), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana 31 do 2º); Martinelli, Hércules (Otávio 40 do 2º) e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso 40 do 2º); Serna (Savarino 31 do 2º), John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Carrascal () (Lucas Paquetá 19 do 2º) e Arrascaeta (Luiz Araújo 40 do 2º); Samuel Lino (Everton Cebolinha 19 do 2º) e Pedro (Gonzalo Plata 28 do 2º). Técnico: Leonardo Jardim