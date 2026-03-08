Bahia x Flamengo (05-10-2025)

O Flamengo é o grande campeão do Campeonato Carioca de 2026. Em uma tarde de domingo (8) de muita tensão e um Maracanã lotado com mais de 60 mil torcedores, o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o rival Fluminense no tempo normal, mas levou a melhor na dramática disputa de pênaltis. O grande herói da conquista foi o goleiro Rossi, que defendeu duas cobranças e assegurou o histórico 40º título estadual para o clube da Gávea, marcando com o pé direito a estreia do técnico português Leonardo Jardim.

Batalha tática e poucas chances

O aguardado Fla-Flu decisivo começou com muita transpiração e pouca inspiração de ambos os lados. O Fluminense, comandado por Luis Zubeldia, tentava explorar a velocidade de Kevin Serna e John Kennedy, enquanto o Flamengo apostava no controle da posse de bola no meio-campo com Arrascaeta e Jorginho. Apesar da movimentação, as defesas prevaleceram sobre os ataques na primeira etapa. A melhor chance tricolor veio em um chute de John Kennedy por cima do travessão aos 33 minutos, enquanto o Rubro-Negro esbarrou na forte marcação adversária e em erros de transição.

Tensão elevada e brilho dos goleiros

Na volta do intervalo, o jogo ganhou contornos de dramaticidade. Logo aos três minutos, John Kennedy tabelou com Lucho Acosta e exigiu um verdadeiro milagre de Rossi no cantinho. A resposta dos treinadores veio do banco de reservas, com as entradas de nomes de peso como Everton Cebolinha, Lucas Paquetá e Paulo Henrique Ganso para tentar furar os bloqueios. O clima esquentou com divididas ríspidas, bate-bocas entre Canobbio e Pulgar, e uma paralisação tensa após um choque de cabeça entre os zagueiros flamenguistas Léo Ortiz e Léo Pereira. Com o esgotamento físico e o placar zerado, a decisão da taça caminhou inevitavelmente para a marca da cal.

Rossi se agiganta e garante a taça

A disputa de pênaltis foi um teste para cardíacos. O Flamengo começou convertendo com Jorginho, e Ganso igualou. A esperança tricolor acendeu quando o veterano Fábio espalmou a cobrança de Luiz Araújo. No entanto, a estrela de Rossi começou a brilhar logo em seguida. O argentino defendeu o chute de Guga, recolocando o Rubro-Negro na disputa. Após uma sequência de cobranças perfeitas de ambos os lados, incluindo gols de zagueiros como Léo Pereira e Léo Ortiz, a pressão recaiu sobre o volante Otávio nas cobranças alternadas. Rossi esperou até o último segundo, saltou para o meio do gol e espalmou a batida, decretando a vitória flamenguista. Com o resultado, o Flamengo se isola ainda mais como o maior vencedor do Rio de Janeiro, enquanto o Fluminense amarga o vice-campeonato diante de seu maior rival.