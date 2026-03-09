Quarenta vezes Flamengo. A conquista do tricampeonato e do 40º título do Campeonato Carioca pelo Flamengo diante do Fluminense, no último domingo, 8, no Maracanã, merece ser emoldurada pelo torcedor rubro-negro.

Por isso, PLACAR lançou a revista-pôster da conquista, já disponível em nossa loja no Mercado Livre, e a partir desta terça, 10, nas bancas.

O pôster com a equipe posada também pode ser baixado em alta resolução: clique aqui para acessar a imagem e fazer o download.

No material, além da aguardada foto posada do esquadrão campeão, há o detalhamento de toda a campanha flamenguista. Há ainda uma surpresa para os rubro-negros: um pôster clássico na contracapa, o do tricampeão carioca de 2001, diante do Vasco, com gol de Petkovic.

O material conta com fichas técnicas completas de cada partida e as estatísticas da equipe (jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, cada um dos jogadores que marcaram gols).

Há ainda uma página dedicada aos heróis da campanha, que narra a importância de oito jogadores na conquista.