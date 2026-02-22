Em um clássico marcado por tensão, cartões vermelhos e superação defensiva, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo, 22, no Estádio Nilton Santos. Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Tricolor construiu o resultado no primeiro tempo e soube sofrer na etapa final, resistindo mesmo após perder o técnico Luis Zubeldía e o volante Bernal, ambos expulsos.

Gol de Serna e brilho dos goleiros

A partida começou equilibrada, mas logo ganhou contornos dramáticos. Aos 23 minutos, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, foi expulso por reclamação, deixando o comando à beira do campo para seu auxiliar. O time, no entanto, não se abalou. Aos 31, após cobrança de escanteio de Renê, a bola sobrou para Kevin Serna, que finalizou de primeira para abrir o placar e marcar seu quinto gol na temporada.

O primeiro tempo ainda reservou grandes emoções e trabalho para os goleiros. O Vasco tentou responder com Rojas, que obrigou Fábio a fazer grande defesa. Do outro lado, Léo Jardim foi fundamental para manter o Cruzmaltino vivo no jogo, operando milagres em finalizações de Lucho Acosta e Bernal, especialmente nos acréscimos, quando o Fluminense explorava os contra-ataques com perigo.

Resistência tricolor e vantagem para a volta

Na segunda etapa, o cenário se complicou para os visitantes. Aos 18 minutos, Bernal parou um contra-ataque promissor de Adson com falta e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Fluminense com dez em campo. Com a vantagem numérica, o Vasco, comandado por Fernando Diniz, se lançou ao ataque. Puma Rodríguez quase empatou com um chute forte defendido por Fábio, e a pressão aumentou nos minutos finais.

Apesar do cerco vascaíno, o Fluminense se fechou bem e ainda assustou no fim com Guilherme Arana, parando novamente em Léo Jardim. Com a vitória magra, mas heroica, o Tricolor das Laranjeiras joga pelo empate na partida de volta, marcada para o próximo domingo, no Maracanã, para garantir vaga na grande final do Estadual. Ao Vasco, resta vencer para reverter o quadro.