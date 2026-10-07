O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, 7, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão entrará em campo estampando o Jota.ai, agente de inteligência artificial que resolve sua vida financeira e a do seu negócio numa conversa, como patrocinador máster.

O anúncio ocupa o lugar da Esportes da Sorte, proibida na camisa desde a Medida Provisória que barrou as casas de apostas no país. Para a sequência da temporada, há a possibilidade da marca seguir no manto alvinegro, mas na barra inferior frontal.

A chegada do Jota ao peito do alvinegro é uma oportunidade para aproximar o torcedor de uma vida financeira sem mistérios. A parceria nasce para fortalecer a marca e mostrar, de forma leve e direta, que organizar o bolso e cuidar do próprio dinheiro não precisa ser uma tarefa complexa.

Com uma inteligência artificial proativa que não fica apenas esperando perguntas, o Jota trabalha continuamente em segundo plano, observando o contexto do cliente para entender sua rotina e agir no momento certo. Assim, cuidar do próprio dinheiro se torna um processo simples, descomplicado e verdadeiramente ao alcance de quem trabalha duro todos os dias.

Corinthians e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, com transmissão da TV Record, CazéTV e Premiere.