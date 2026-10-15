O atacante Lucas Moura voltou a defender o São Paulo após superar cinco meses de recuperação, devido a uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita. Apesar do retorno competitivo no Brasileirão, a permanência do camisa 7 para as próximas temporadas segue indefinida nos bastidores do clube segundo apuração do Uol.

Com vínculo em vigor até o encerramento de 2026, as conversas preliminares sobre uma extensão contratual não registraram avanços significativos. A situação mantém em aberto os rumos de um dos principais líderes técnicos da equipe no MorumBis.



A atual diretoria são-paulina optou por paralisar os debates e transferir qualquer definição contratual para a administração que assumirá o comando tricolor. O processo ocorre no contexto da transição política do clube, com eleição presidencial agendada para a primeira quinzena de dezembro.

Após a partida, o jogador abordou o cenário eleitoral e a proximidade do encerramento de seu contrato com o clube paulista.

“Não sabemos como vai ser o futuro do clube politicamente, quem vai ser o presidente. Provavelmente isso também interfira na questão da renovação, mas o foco era eu voltar bem, recuperar dessa lesão e agora vamos ver os próximos passos e continuo fazendo meu melhor pelo clube”, afirmou Lucas Moura em declaração à imprensa na zona mista após partida.