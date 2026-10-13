O retorno de Lucas Moura marcou a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Vitória, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O camisa 7 voltou a atuar após ficar afastado devido a uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita sofrida em maio.

Como foi a volta do camisa 7 aos gramados

Acionado pelo técnico Dorival Júnior no segundo tempo da partida, Lucas Moura participou da jogada do segundo gol de Calleri, sacramentando o triunfo são-paulino em casa. A volta do atleta ocorreu após intenso trabalho com os profissionais do departamento médico do clube, o cirurgião Moisés Cohen e o fisioterapeuta Taio Marques.

O que disse o jogador na saída de campo

Ao término do confronto, o meia-atacante de 34 anos celebrou emocionado a recuperação física. “Não tenho palavras para descrever. Desculpa, é difícil conter a emoção. Foram cinco meses de muita dedicação, entrega, sofrimento, e eu não via a hora de pisar no Morumbis de novo, de ver a torcida pulando, cantando, de vestir essa camisa novamente”, afirmou Lucas Moura em entrevista na saída de campo após a partida contra o Vitória, divulgada pelo portal lance.com.br.

O jogador também ressaltou a sensação de retornar à equipe diante dos torcedores. “Eu tenho 34 anos, já passei por muita coisa nessa vida, mas hoje era como se fosse o primeiro jogo da minha vida, porque eu amo fazer isso aqui, amo vestir essa camisa. Foi uma noite muito especial para mim. Muito feliz de estar de volta, poder ajudar, vencer. Eu amo tudo isso aqui”, completou o atleta na mesma ocasião.