O São Paulo fez valer o mando de campo e a superioridade ofensiva para vencer o Vitória por 2 a 1, na noite deste sábado, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo disputado sob forte chuva, o atacante Jonathan Calleri foi o grande nome da partida ao anotar os dois gols dos donos da casa.

Com o resultado, o Tricolor ganha fôlego na competição, chega aos 39 pontos e assume a 9ª colocação, deixando para trás o próprio Rubro-Negro baiano, que estaciona nos 36 pontos, no 12º lugar.

Domínio paulista e empate antes do intervalo

A equipe comandada por Dorival Júnior iniciou o confronto disposta a apagar os tropeços recentes e assumiu o controle das ações desde o apito inicial. Com 58% de posse de bola e um volume ofensivo muito superior — foram 21 finalizações contra apenas oito dos visitantes ao longo do jogo —, o São Paulo não demorou a abrir o placar. Aos 20 minutos, Sabino lançou Iago pela esquerda, que cruzou na medida para Calleri se impor pelo alto e testar firme para o fundo da rede.

Apesar do amplo domínio tricolor, que chegou a registrar dez finalizações contra apenas uma do adversário em boa parte da primeira etapa, o Vitória encontrou o empate na sua única finalização certa no alvo em todo o jogo. Aos 39 minutos, Jamerson levantou na área, Erick ajeitou e Emmanuel Martínez bateu de primeira; a bola desviou em Bobadilla e enganou o goleiro Rafael, igualando o marcador antes do intervalo.

Oportunismo e susto nos acréscimos

Na volta para o segundo tempo, o Vitória tentou adiantar a marcação para dificultar a saída de bola paulista, mas o São Paulo continuou ditando o ritmo. A insistência dos donos da casa foi recompensada aos 70 minutos. Damián Bobadilla arriscou de fora da área, a bola sobrou para Gustavo Santana, que exigiu uma defesa incrível de Lucas Arcanjo — o goleiro rubro-negro terminou a partida com quatro defesas registradas. No entanto, no rebote, Calleri estava bem posicionado para completar para as redes e recolocar o Tricolor em vantagem.

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Na reta final, o técnico Jair Ventura promoveu alterações no Vitória, que se lançou ao ataque em busca de um novo empate. O grande susto para a torcida são-paulina veio nos acréscimos, aos 91 minutos: após cruzamento de Pato e desvio de Alex Bruno, Mateus Silva ficou cara a cara com Rafael e bateu forte, mas parou em uma grande defesa do goleiro, garantindo o triunfo tricolor.

Com o apito final, o São Paulo confirma a recuperação após registrar duas vitórias nos últimos cinco jogos e se consolida na 9ª posição. Já o Vitória, que também soma duas vitórias em seu recorte recente, segue sem conseguir triunfar longe dos próprios domínios e permanece em 12º.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 17, quando recebe o Vasco. O Rubro-Negro joga na segunda-feira, 19, contra o Corinthians. Ambos os duelos são válidos pelo Brasileiro Série A.