O zagueiro Rafael Tolói teve constatada uma pequena lesão no músculo adutor da coxa direita e virou desfalque para o São Paulo na reta final da temporada. A informação foi confirmada pelo clube nesta sexta-feira, 20, durante a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda.

Tolói sentiu o problema muscular aos 25 minutos do primeiro tempo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor deu lugar a Djhordney após sentir dores na virilha.

Restam apenas três partidas na temporada, contra Botafogo, Remo e Athletico-PR. O departamento médico são-paulino avalia a recuperação do atleta, mas a sua presença antes do término do torneio nacional é considerada improvável.

O revés clínico aumenta os problemas no setor defensivo tricolor, que já lida com as baixas de Sabino e Domingos Duarte, ambos em recuperação de procedimentos cirúrgicos no joelho. Na atual temporada, Tolói disputou 18 partidas pela equipe.

Com vínculo em vigor até o fim de dezembro e sem conversas para extensão em 2027, a partida contra a equipe carioca pode ter sido a última de Tolói com a camisa do clube do Morumbi.