Neste domingo, 16, surgiu a informação sobre a proximidade entre o São Paulo e Jamie Vardy, lendário jogador do Leicester City campeão da Premier League 2015–16. Segundo o jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano, o clube do Morumbi, inclusive, já fez proposta para que o centroavante, atualmente sem clube, chegue sem custos.

No entando, Vardy possui outras ofertas, as quais ainda precisa avaliar. No São Paulo, ele teria que disputar posição com Calleri, titular absoluto, André Silva e Ryan Francisco.

Quem é Jamie Vardy

Jamie Vardy construiu uma trajetória improvável para o futebol contemporâneo, ao sair do amadorismo e de um trabalho fabril até o título histórico da Premier League e à seleção inglesa.

Rejeitado na base do Sheffield Wednesday por ser considerado pequeno, começou a jogar na oitava divisão pelo Stocksbridge Park Steels, enquanto trabalhava em uma fábrica de peças. Passou pelo Halifax Town e destacou-se no Fleetwood Town, conquistando acessos e chamando a atenção de clubes das divisões principais.

Foi contratado pelo Leicester City em 2012, ajudando o time a subir para a elite inglesa. Na temporada 2015–16, sagrou-se como o principal nome da conquista improvável do Campeonato Inglês, quebrando o recorde de gols em jogos consecutivos na competição (11 partidas seguidas).

Em 2025, transferiu-se para o Cremonese, da Itália, onde realizou 29 partidas e fez sete gols. Após o rebaixamento na Série A na última temporada, a diretoria do clube optou por não renovar com o jogador.

Vardy estreou na seleção da Inglaterra em 2015, pela qual participou da Eurocopa de 2016 e da Copa do Mundo de 2018. Anunciou aposentadoria da equipe após o Mundial da Rússia, se dedicando exclusivamente ao Leicester e, posteriormente, ao Cremonese.