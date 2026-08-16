Na noite deste sábado, 15, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Coritiba no Morumbis, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Apesar de dominar as ações e abrir o placar com um belo gol de Pablo Maia, o Tricolor sofreu o empate na bola aérea com Tiago Cóser e esbarrou em grande atuação do goleiro Pedro Morisco. O resultado mantém a equipe paulista em uma incômoda sequência sem vitórias na competição.

Golaço alivia a tensão inicial

Pressionado por uma sequência de oito jogos sem vencer, o São Paulo tomou a iniciativa desde o apito inicial. A equipe comandada por Dorival Júnior controlava a posse de bola, mas encontrava um Coritiba bem fechado, apostando nos contra-ataques.

A impaciência da torcida começava a aparecer quando, aos 43 minutos, a história do primeiro tempo mudou. Pablo Maia deixou Fernando Sobral no chão com uma bela finta e acertou uma pancada de canhota no canto direito, marcando um golaço e levando o Tricolor em vantagem para o intervalo.

Bola aérea castiga e Coxa reage

Na volta para a etapa complementar, o cenário parecia favorável aos donos da casa, mas um lance de bola parada mudou os rumos do confronto. Aos 12 minutos da segunda etapa, Breno Lopes cobrou falta pela direita e encontrou a cabeça do zagueiro Tiago Cóser, que mandou para as redes da pequena área e decretou o empate para a equipe paranaense.

O gol animou os visitantes e obrigou o São Paulo a se lançar novamente ao ataque.

Muralha paranaense garante o placar

Nos minutos finais, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. O São Paulo passou a abusar dos cruzamentos na área, tentando furar o bloqueio adversário na base da insistência. Foi então que brilhou a estrela de Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba fez uma defesa espetacular aos 36 minutos, após finalização de Calleri que girou sobre a marcação. Logo em seguida, defendeu nova cabeçada do atacante argentino, frustrando as últimas esperanças são-paulinas e assegurando um ponto importante fora de casa.

Com o empate, o São Paulo chega ao nono jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, estacionando no meio da tabela e mantendo o clima de alerta no Morumbis. Já o Coritiba, que vinha de vitória na rodada anterior, soma um ponto valioso como visitante e segue sua campanha de consolidação na Série A.