O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, dia 26, às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbis, para enfrentar o Remo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista carrega um total de 11 jogadores pendurados com dois cartões amarelos, situação que acende o sinal de alerta na comissão técnica comandada por Dorival Júnior para a rodada final da competição nacional.

Quem está sob risco de suspensão no elenco

Apesar da lista extensa de advertidos, nem todos os atletas com dois cartões amarelos atuam nesta noite. O lateral Wendell já cumpre suspensão automática após ter sido expulso contra o Botafogo, enquanto o meia Marcos Antônio permanece no departamento médico em processo de recuperação.

Em contrapartida, atletas prováveis entre os titulares, como o goleiro Rafael, o lateral Pedro Lima, o zagueiro Osorio, o meia Djhordney e o atacante Artur, entram pendurados e podem desfalcar a equipe na despedida da temporada caso recebam uma nova advertência da arbitragem.

O que está em disputa na reta final

Na 11ª colocação da tabela com 45 pontos, o Tricolor tenta assegurar uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana diante de sua torcida. Os atletas que forem advertidos nesta quinta-feira estarão automaticamente fora do duelo decisivo contra o Athletico-PR, válido pela 38ª rodada.