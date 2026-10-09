O Santos passará por uma nova prova de fogo na tentativa de salvar a temporada e seguir sonhando alto para 2027.

Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, e de olho em uma vaga direta ou para a pré-Libertadores do próximo ano, o time terá mais dois jogos difíceis fora de casa em que precisará de bons resultados se quiser se manter vivo na disputa para chegar ao torneio continental.

Depois do empate por 2 a 2 contra o Flamengo, na Vila Belmiro, o Peixe agora visita o Atlético Mineiro, no próximo domingo, 11, e encara o Fluminense uma semana depois, no dia 18.

“A equipe vem adquirindo personalidade. A recuperação e a técnica dos jogadores é fantástica. São poucos jogadores que temos abaixo do que podem render. Antigamente não era assim, por isso o torcedor tem mais paciência com o jogador também. Eles estão entregando tudo e o torcedor fica satisfeito”, iniciou avaliando o técnico Cuca.

“O santista mais apaixonado diria que jogaríamos fora contra Vasco, Inter, Corinthians, Remo e Vasco é venceríamos? Quantos pontos faríamos? Tem gente que falava seis, cinco… Fizemos quinze. Estamos muito contentes com a entrega”, completou.

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Pesa favoravelmente para o Santos o fato de ambas as equipes estarem com atenções divididas com outras competições. O Galo enfrenta o Montevideo City Torque pela semifinal da Sul-Americana, enquanto o Fluminense o Palmeiras pela Libertadores.

Assim como foi no duelo contra o São Paulo, vencido por 2 a 1 no Morumbis, o jogo diante dos mineiros pode ser considerado um confronto direto pela vaga, uma vez que se vencer o rival ultrapassa um concorrente na disputa, herdando a sétima colocação.

Por outro lado, se tropeçar, o Atlético abre vantagem e os demais concorrentes podem se distanciar. A partida contra o Fluminense tem o mesmo caráter decisivo, ainda mais pelo fato de que na sequência o time recebe o Bahia na Vila Belmiro, hoje atual sexto colocado e com quatro pontos de vantagem na tabela.

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Apesar do empate como mandante na última quinta-feira, 8, quebrando a série de vitórias consecutivas na competição, a equipe comandada pelo técnico Cuca faz uma surpreendente campanha de recuperação.

No recorte do segundo turno, o Santos tem a terceira melhor campanha, com 21 pontos somados, mesma situação de Cruzeiro (2º) e o Flamengo (1º), a frente somente pelos critérios de desempate. São seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Vivendo grave crise financeira, com um novo tranferban e um mês dos direitos de imagem em atraso, a classificação ao torneio ajudaria com a entrada de valores importantes, principalmente para a manutenção da alta folha salarial, que hoje supera a casa dos R$ 30 milhões.

Recentemente, assim como diversas equipes do futebol brasileiro, o Santos também perdeu o seu patrocinador máster por conta da MP que encerrou as operações das casas de apostas no Brasil e encontra dificuldades no mercado para encontrar outro parceiro para a propriedade da camisa.

Em dezembro, o clube passa por eleição. O atual presidente Marcelo Teixeira ainda não oficializou se tentará um novo mandato. Enquanto isso, quatro nomes se movimentam nos bastidores para o pleito: José Renato Quaresma, Ivan Ludovice, Wladimir Mattos e Maurício Maruca.

Os últimos jogos do Santos no Brasileirão

11/10 – Atlético-MG (F)

18/10 – Fluminense (F)

24/10 – Bahia (C)

28/10 – Palmeiras (C)

2/11 – RB Bragantino (F)

18/11 – Coritiba (F)

22/11 – Grêmio (C)

29/11 – Vitória (F)

2/12 – Botafogo (C)