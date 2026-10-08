Santos paga salário em atraso antes de enfrentar o Flamengo

O Santos pagou nesta quinta-feira, 8, os salários do mês de setembro, que venceram na última quarta, 7.

O movimento acontece horas antes da partida contra o Flamengo, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, considerada decisiva para as pretensões da equipe no Brasileirão.

A informação foi apurada por PLACAR e confirmada pela assessoria pessoal do presidente Marcelo Teixeira, que assegura que a CLT de todos os funcionários e atletas foi colocada em dia.

Segundo o último balancete publicado no portal da transparência, até maio o valor em carteira pago aos atletas era de R$ 14,2 milhões.

O clube não revelou se já recebeu e utilizou a verba proveniente da venda do lateral-direito JP Chermont, negociado com Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.

No último dia 2, o Santos cumpriu sua promessa e acertou um mês dos direitos de imagem em atraso ao elenco. A dívida, no entanto, ainda segue com mais um mês em aberto, em um valor que supera a casa dos R$ 15 milhões.

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