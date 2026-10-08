Santos paga salário em atraso antes de enfrentar o Flamengo

O Santos pagou nesta quinta-feira, 8, os salários do mês de setembro, que venceram na última quarta, 7.
O movimento acontece horas antes da partida contra o Flamengo, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, considerada decisiva para as pretensões da equipe no Brasileirão.
A informação foi apurada por PLACAR e confirmada pela assessoria pessoal do presidente Marcelo Teixeira, que assegura que a CLT de todos os funcionários e atletas foi colocada em dia.
Segundo o último balancete publicado no portal da transparência, até maio o valor em carteira pago aos atletas era de R$ 14,2 milhões.
O clube não revelou se já recebeu e utilizou a verba proveniente da venda do lateral-direito JP Chermont, negociado com Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.
No último dia 2, o Santos cumpriu sua promessa e acertou um mês dos direitos de imagem em atraso ao elenco. A dívida, no entanto, ainda segue com mais um mês em aberto, em um valor que supera a casa dos R$ 15 milhões.
Na ocasião, a alternativa encontrada pela diretoria para arcar com a despesa foi utilizar parte das luvas do acordo assinado com a Adidas, que será a nova fornecedora de material esportivo da equipe a partir de 2028.
A estratégia foi necessária porque o clube não havia recebido os 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões) da venda de Chermont.
Apesar de a diretoria santista ter costurado um acordo com o Coritiba e com o próprio atleta para repassar os percentuais de cada parte somente após o recebimento da verba adicional de 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões) — prevista em bônus por metas atingidas —, o valor principal da venda ainda não caiu em caixa.
Além da outra imagem pendente, também há irregularidades no recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) dos jogadores. O atraso de dois meses ou mais configura uma falta grave ao empregador e permite com que o atleta peça rescisão indireta do seu contrato.
A última data de pagamento do direito trabalhista aos atletas foi realizada em 15 de julho, relativo à CLT de junho. Depois disso, os valores que deveriam ser pagos em 20 de agosto e 20 de setembro não ocorreram.