O duelo entre equipes embaladas na Vila Belmiro terminou com igualdade no placar. Na noite desta quinta-feira, 8, o Santos buscou um empate por 2 a 2 contra o Flamengo, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes construíram uma vantagem confortável no primeiro tempo, mas a expulsão de Jorginho e a entrada de Neymar mudaram o panorama do confronto, garantindo um ponto para cada lado.

Vantagem rubro-negra antes do intervalo

A postura tática inicial mostrou um Flamengo disposto a controlar a posse de bola, terminando o jogo com 56% nesse quesito. Apesar de o Santos criar oportunidades com finalizações de Álvaro Barreal e Gabriel Barbosa, foi a equipe carioca que ditou o ritmo nos minutos finais da primeira etapa.

Após Danilo acertar o travessão e Pedro desperdiçar o rebote, a insistência deu resultado aos 43 minutos. Danilo tabelou com Pedro, apareceu como elemento surpresa na área e abriu o placar. Logo na sequência, aos 49, Jorge Carrascal cobrou escanteio e encontrou Lucas Paquetá, que ampliou de cabeça.

A reviravolta com um a mais

O cenário desfavorável fez o técnico Cuca acionar Neymar e Rony logo na volta do intervalo. O Santos passou a rondar a área adversária, mas o lance capital ocorreu na reta final.

Após revisão do VAR comandada pelo árbitro Anderson Daronco, foi assinalado toque de braço de Jorginho dentro da área. O jogador do Flamengo recebeu o cartão vermelho direto aos 34 minutos, deixando sua equipe com dez em campo.

Na cobrança da penalidade, aos 37, Neymar bateu com categoria e diminuiu a desvantagem.

Pressão final e igualdade

Com superioridade numérica, o time da casa intensificou as ações ofensivas. Pouco depois do primeiro gol santista, em jogada ensaiada, Luiz Araújo empurrou Gabriel Barbosa na grande área, cometendo nova penalidade.

Neymar assumiu a responsabilidade mais uma vez, utilizou a paradinha e igualou o marcador aos 43 minutos.

O árbitro concedeu 14 minutos de acréscimo, período em que o Santos tentou a virada com finalizações de Rodinei e Gabriel Barbosa, mas o placar não foi mais alterado.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com este resultado, o Flamengo se mantém na liderança, agora com 61 pontos. O Santos chega aos 42 pontos e permanece no 8º lugar da tabela. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, dia 11, pelo Brasileirão. O Peixe visita o Atlético Mineiro, enquanto o Rubro-negro faz o clássico contra o Fluminense.