O Corinthians já tem seu nome favorito para substituir Fernando Diniz: Ramón Díaz. O técnico foi demitido na última quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, a 7ª seguida no torneio. A informação é da ESPN.
De acordo com a apuração, o Corinthians já abriu conversas para acertar o retorno de Ramón ao clube. Tanto Osmar Stabile, presidente do clube, quanto Marcelo Paz, executivo de futebol, estão alinhados para que o argentino assuma o cargo deixado por Diniz. Tanto o pai quanto o filho Emiliano aceitam um contrato até o final deste ano.
O retorno de Ramón, contudo, pode ser afetado por uma punição que o técnico precisa cumprir, conforme relembra o portal. Quando ainda estava no Internacional, o treinador recebeu uma suspensão de seis jogos por uma fala misógina na qual ele disse que “o futebol é para homens, não é para meninas, é para homens”. O treinador chegou a pedir desculpas, mas ainda assim recebeu a sanção.
Caso volte ao Corinthians, o técnico terá de cumprir a pena de seis jogos. Com isso, Ramón só poderá estar no gramado nas últimas três rodadas do Brasileirão.
Próximo compromisso do Corinthians
O Corinthians volta a campo no próximo domingo, 11, contra o Palmeiras. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque.