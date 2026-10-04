Após se sagrar campeã brasileira pelo São Paulo contra o Corinthians, a goleira tricolor Carlinha chamou a atenção em entrevista pós-jogo, na qual finalizou com a seguinte frase: “Nunca mais Bolsonaro no poder, p****!”

Mais tarde, para o programa Fim de Papo, do Canal UOL, ela explicou o posicionamento em questão, que gerou enorme repercussão nas redes sociais, além de revelar a intenção de votar antes de se apresentar à seleção brasileira convocada por Arthur Elias.

“Eu perdi minha avó na pandemia, por conta do presidente que naquele momento estava lá. Então, eu sofri na pele a escolha dele. Então, pra mim, é muito claro o meu lado. Sou longe de ser a favor do Lula, mas entre o Lula e qualquer bolsonarista, sempre vai ser o outro lado. Então a minha escolha sempre vai ser muito clara E amanhã, antes de eu ir para a convocação, eu vou votar. Eu espero que não só eu, mas que muitos brasileiros possam ir, possam ter a oportunidade de fazer a escolha certa”, ponderou a goleira.

Seleção brasileira

Ao deixar claro o lado político que defende, Carlinha também aproveitou para expôr a expecativa com a seleção brasileira feminina.

“A expectativa é a maior possível. Como eu já dei em outras entrevistas hoje, a comissão que está lá é uma comissão muito, muito vitoriosa. Então, acho que quando você vence jogos como esse, que a chance de estar na Copa do Mundo se torne o mais possível. E é um sonho. E eu trabalho, durmo e acordo pensando nisso”, concluiu.