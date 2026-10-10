Neste domingo, 11, o Palmeiras recebe o Corinthians no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em situações opostas na tabela, o favoritismo pende para o lado alviverde que, além de brigar pelo título, também luta pela manutenção da invencibilidade em clássicos há quase um ano.

O último revés ocorreu no dia 15 de novembro de 2025, 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 10 jogos, com sete vitórias do Verdão, três empates, 16 gols a favor e apenas três contra.

O São Paulo foi a principal vítima palmeirense, com quatro derrotas nos quatro encontros entre as equipes. Aliás, em termos de tabu, a invencibilidade alviverde é ainda mais longa contra os são-paulinos: são 13 jogos sem perder (nove vitórias e quatro empates).

Contra o último algoz, o Santos, um empate e uma vitória pelo Brasileirão e uma vitória e um empate pela Copa do Brasil que, inclusive, garantiram a equipe de Abel Ferreira nas semifinais do torneio mata-mata.

Até o momento, o clássico menos jogado pelo Palmeiras foi contra o adversário de amanhã, o Corinthians. Apenas dois encontros: vitória no Paulistão e empate no Brasileirão, com ambos os jogos disputados na Neo Química Arena.

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Palmeiras em clássicos, 2026