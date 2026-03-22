O Palmeiras mostrou por que é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (21), em um Morumbis lotado por mais de 54 mil torcedores, a equipe alviverde foi cirúrgica para vencer o São Paulo por 1 a 0, em confronto direto válido pela 8ª rodada da competição. Com um gol relâmpago de Jhon Arias logo nos minutos iniciais, o time visitante soube suportar a pressão rival para garantir três pontos fundamentais que o isolam na ponta da tabela.

Início letal e vantagem alviverde

O clássico, que valia a liderança isolada já que ambos entraram em campo com 16 pontos, começou em ritmo eletrizante. Logo aos cinco minutos, a eficiência palmeirense deu as caras. Após receber passe de Flaco López no meio de campo, Jhon Arias conduziu com liberdade até a entrada da área e finalizou com precisão no cantinho direito do goleiro Rafael, abrindo o placar.

O gol cedo desestabilizou o plano tático dos donos da casa. O São Paulo tentou reagir trocando passes, mas esbarrava em uma marcação muito bem encaixada. O Palmeiras, por sua vez, quase ampliou aos 29 minutos, quando Allan se livrou de Rafael, mas ficou sem ângulo, e logo na sequência com um chute perigoso de Murilo.

Muralha verde frustra pressão tricolor

Na volta para a segunda etapa, o técnico Roger Machado promoveu três alterações no São Paulo, lançando Arboleda, Tapia e Wendell para tentar furar o bloqueio adversário. O que se viu foi um verdadeiro ataque contra defesa. O Tricolor abusou dos cruzamentos e das bolas paradas, mas encontrou pela frente uma noite inspirada do goleiro Carlos Miguel, absoluto nas saídas pelo alto, e da dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo.

A tensão aumentou na reta final quando o técnico Abel Ferreira foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação aos 33 minutos. Mesmo sem seu comandante à beira do gramado e sofrendo pressão até os 55 minutos de jogo, o sistema defensivo alviverde não cedeu.

Liderança e tabu mantido

Além de garantir a liderança isolada do Brasileirão agora com 19 pontos, a vitória amplia um incômodo tabu: o São Paulo não consegue vencer o rival há 12 partidas. Agora, o campeonato entra em uma pausa devido aos amistosos da seleção brasileira. Na volta, no dia 1º de abril, o São Paulo viaja para enfrentar o Internacional em Porto Alegre, enquanto o Palmeiras recebe o Grêmio no dia seguinte.