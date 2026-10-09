A vitória do Palmeiras sobre o Bahia e o empate do líder Flamengo diante do Santos na última quinta-feira, 9, acirrou a disputa pelo título do Brasileirão 2026 depois de 29 rodadas. Com 60 pontos na classificação, um a menos que o Rubro-Negro, o Verdão renovou suas esperanças.

De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de título alviverde saltaram de 21,3% para 34,7%.

Por outro lado, o atual campeão viu sua probabilidade de bicampeonato consecutivo cair de 76,8% para 63,8%. O Flamengo chegou a abrir 2 a 0 sobre o Santos na Vila Belmiro, mas cedeu o empate com dois gols de pênalti de Neymar.

Fluminense, Athletico-PR e Cruzeiro também tem chances matemáticas, ainda que remotas, de conquistar o título.

Chances de título do Brasileirão 2026

Flamengo: 63,8%

Palmeiras: 34,7%

Fluminense: 0,86%

Athletico-PR: 0,48%

Cruzeiro: 0,19%

Corinthians: risco de rebaixamento é real

A rodada também apresentou mudanças na parte inferior da tabela, com destaque para o triunfo do Inter sobre o Corinthians, em Porto Alegre, por 2 a 1, que gerou a demissão do técnico Fernando Diniz, e o empate entre Grêmio e Remo, em Manaus, que foi péssimo para ambos.

Chances de rebaixamento do Brasileirão 2026

Chapecoense: 99,82%

Remo: 96.9%

Grêmio: 63.8%

Internacional: 51.0%

Corinthians: 36.2%

Mirassol: 20.7%

Botafogo: 8.3%

Vasco da Gama: 8.0%

Vitória: 5.7%

São Paulo: 5.0%

Red Bull Bragantino: 2.9%

Coritiba: 1.8%

Santos: 0.022%

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