No último sábado, a Inter de Limeira empatou com o Brusque por 2 a 2, no Limeirão, pela quinta rodada do Grupo C da Série C do Brasileirão. Com o resultado, o Leão deixou de garantir o acesso à segunda divisão de forma antecipada.

No entanto, não fosse uma falha inusitada do goleiro Renan Bragança, quando a Inter vencia por 2 a 1, a história poderia ter sido outra.

O camisa 24 se atrapalhou sozinho na tentativa de agarrar um lançamento sem perigo e soltou a bola nos pés do atacante Marlyson, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Apesar da falha, Renan havia sido o herói do Leão na vitória contra o Paysandu na rodada anterior, quando estreou pela equipe defendendo pênalti e fazendo defesas providenciais.

Ao término do duelo contra o Brusque, os companheiros de Renan foram consolá-lo. Até porque, a Inter de Limeira ainda só depende dele para se garantir na Série B de 2027 — embora a equipe, que tem 7 pontos, enfrente no último jogo da chave a líder Ferroviária, com 8 pontos, fora de casa.