O início da 3oª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, 7, reservou diversos jogos que mexeram na parte de baixo da classificação. O Inter venceu o Corinthians por 2 a 1, em Porto Alegre, impôs a sétima derrota seguida do Timão no torneio, o que ocasionou a demissão do técnico Fernando Diniz, e de quebra colou no concorrente direto.

O Corinthians seguiu com 32 pontos, a apenas um da zona de rebaixamento, à frente do próprio Inter (31) e Grêmio (30). Remo (24) e Chapecoense (18) fecham o Z4.

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