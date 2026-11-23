O atacante Bruno Duarte pediu desculpas à torcida do Vasco após desperdiçar uma oportunidade clara na derrota por 1 a 0 diante do RB Bragantino. Nos acréscimos da primeira etapa, em Bragança Paulista, o jogador recebeu passe na pequena área e acertou a trave.

O centroavante teve a chance de colocar o cruz-maltino na frente do placar. No segundo tempo, Eduardo Sasha marcou de cabeça, o que deixou a equipe paulista na briga por uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano.

O que disse Bruno Duarte sobre a chance perdida

Em entrevista na zona mista, segundo apuração divulgada pelo jornal O Dia, o atleta assumiu a responsabilidade pelo lance. “Quero pedir desculpas aos torcedores, aos meus companheiros. Foi uma infelicidade imensa. Cuiabano cruzou forte e bem. Estava muito confiante, achava que ia fazer o gol, só parei o pé e tive a infelicidade de acertar a trave. No momento, é frustrante demais”, iniciou o atacante.

Como o resultado afeta a equipe no campeonato

O centroavante também ressaltou a importância de manter a concentração na sequência da competição nacional: “Trabalhamos a semana toda para fazer as coisas bem, chegar no jogo e fazer o gol. Quando acontecem lances como esse, ficamos muito tristes e desiludidos. Os grandes também erram. É levantar a cabeça, trabalhar ainda mais e focar no próximo jogo contra o Atlético-MG”.

Com o revés fora de casa no Campeonato Brasileiro, o time carioca permaneceu com 47 pontos na tabela de classificação e busca recuperação nos confrontos seguintes da temporada.