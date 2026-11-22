Em confronto direto por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o RB Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste domingo, 22, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Vagner Mancini garantiu o triunfo com gol de Eduardo Sasha na etapa final, chegando a três vitórias nos últimos cinco jogos na competição.

Equilíbrio e trave no primeiro tempo

O jogo começou movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. O Vasco, sob o comando de Pedro Emanuel, terminou a partida com maior posse de bola (56%), mas viu o RB Bragantino finalizar mais vezes ao longo do confronto (20 a 11). Aos 13 minutos, Eric Ramires assustou ao bater colocado à esquerda do gol de Léo Jardim. Pouco depois, o goleiro vascaíno precisou trabalhar em desvio de Juninho Capixaba após cobrança de escanteio.

O Cruzmaltino respondeu e quase abriu o placar no fim da primeira etapa. Aos 45 minutos, Cuiabano mandou a bola para a grande área e Bruno Duarte, com o gol aberto, acertou o travessão de Tiago Volpi, desperdiçando a melhor chance dos visitantes antes do intervalo.

Sasha decide e Vasco perde jogador

Na volta para o segundo tempo, o Vasco tentou pressionar e exigiu boa defesa de Tiago Volpi aos 17 minutos, em finalização de Cuiabano pela esquerda da área. No entanto, quem balançou a rede foi o time da casa. Aos 21 minutos, Lucas Barbosa foi travado dentro da área e a sobra ficou com Eduardo Sasha, que subiu bem de cabeça para fazer 1 a 0. O atacante foi substituído logo na sequência, saindo aplaudido pela torcida mandante.

Na reta final, o Vasco aumentou o volume ofensivo em busca do empate, mas teve sua reação freada por uma expulsão. Aos 44 minutos, o zagueiro Robert Renan parou a jogada de Isidro Pitta como último homem e recebeu o cartão vermelho direto, decisão que foi mantida após revisão do VAR.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o RB Bragantino chega aos 50 pontos, sobe para a oitava colocação e mantém vivo o sonho da classificação continental. Já o Vasco permanece com 47 pontos, na décima posição, vendo suas chances de ir à Libertadores praticamente eliminadas.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 29, em compromissos fora de casa pelo Brasileirão. O RB Bragantino visita o Internacional, enquanto o Vasco encara o Atlético-MG.