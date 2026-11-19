O Vitória adotou uma postura letal no primeiro tempo e contou com uma noite inspirada do goleiro Lucas Arcanjo para vencer o RB Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira, 19, no Barradão. Em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, os donos da casa abriram vantagem cedo, suportaram o domínio da posse de bola adversária e garantiram um resultado fundamental para se distanciar da parte inferior da tabela.
Eficiência baiana e VAR em ação
Apoiado por sua torcida, o Vitória precisou de apenas quatro minutos para inaugurar o marcador. Após cruzamento de Erick na área, Britez concluiu para o fundo das redes. Mesmo com menos posse de bola, o time baiano era perigoso nos contra-ataques. Aos 19 minutos, Renê parou em defesa de Tiago Volpi, mas aos 24 não perdoou: após passe de Mateus Silva, Renê soltou uma bomba que bateu no travessão antes de entrar, ampliando a vantagem. O RB Bragantino tentou responder e chegou a ter um pênalti marcado a seu favor aos 32 minutos, mas, após revisão do VAR, a marcação foi anulada. Antes do intervalo, aos 41, Lucas Arcanjo começou a brilhar ao espalmar uma cobrança de falta cheia de curva.
Pressão paulista e a muralha Lucas Arcanjo
Na volta para a etapa final, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O RB Bragantino terminou a partida com 67% de posse de bola e 16 finalizações, exigindo que o Vitória se fechasse. Lucas Arcanjo voltou a aparecer bem aos 57 minutos, defendendo arremate de fora da área, e fez grande intervenção aos 73 em chute de Juninho Capixaba. A insistência paulista deu resultado aos 74 minutos, quando dois jogadores que saíram do banco construíram o gol: Vinicinho deu a assistência e Henry Mosquera concluiu após boa troca de passes. Nos acréscimos, aos 94, o Bragantino teve a chance do empate, mas Lucas Arcanjo fez mais uma grande defesa, totalizando quatro intervenções cruciais no jogo, e garantiu o triunfo.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Vitória chega aos 41 pontos, ocupando a 14ª colocação, e quebra uma sequência negativa — contando este jogo, o balanço recente no torneio é de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Já o RB Bragantino permanece estacionado no 9º lugar, com 47 pontos.
O Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, 23, para enfrentar o Internacional. O RB Bragantino joga no domingo, 22, quando recebe o Vasco. Ambos os confrontos são válidos pelo Brasileirão.