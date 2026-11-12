A última Data Fifa representou uma virada de chave na carreira de Ryan Augusto. Após participar dos três amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 na Espanha, sendo titular em duas partidas, o lateral-direito de 19 anos retornou ao Red Bull Bragantino e assumiu a titularidade da equipe comandada por Vagner Mancini.

Agora, com um novo status no futebol profissional, Ryan se prepara para enfrentar o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém, nos últimos testes do técnico Paulo Victor antes da lista definitiva para o Sul-Americano de 2027.

“A última Data FIFA foi muito importante pra mim. Voltei pro Bragantino, tive a oportunidade de jogar e fui ganhando confiança com essa sequência. Sou muito grato por tudo que está acontecendo, tanto no clube quanto na Seleção. Vestir essa camisa é um sonho desde pequeno e estar aqui mais uma vez significa muito. Agora é trabalhar bastante e fazer dois bons jogos contra o Peru, para fechar bem esse período de preparação”, celebrou Ryan.

Antes de viajar com a Seleção, Ryan ainda dividia sua rotina entre as categorias de base e o elenco principal do Bragantino. O cenário mudou após seu retorno ao clube, quando aproveitou a ausência por lesão de Andrés Hurtado, lateral da seleção equatoriana, para conquistar espaço entre os titulares.

O jovem correspondeu e ganhou a preferência de Mancini na disputa com o uruguaio Agustín Sant’Anna, contratado junto ao River Plate em 2025. Desde o empate contra o Mirassol, em outubro, Ryan foi titular em seis partidas consecutivas, acumulando 528 minutos na maior sequência de sua carreira profissional. O desempenho o consolidou na equipe que ocupa a oitava colocação do Brasileirão e segue na disputa por uma vaga na Libertadores.

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Com velocidade, força nas disputas e qualidade na bola parada, Ryan vem chamando a atenção também pela participação ofensiva. Um estudo do Observatório do Futebol do CIES colocou o brasileiro no topo do ranking de criação de chances entre laterais Sub-20 de 52 ligas de primeira divisão ao redor do mundo.

Ryan lidera o levantamento em assistências esperadas por 90 minutos (0,32), indicador que mede a qualidade das oportunidades criadas para os companheiros. No Brasileirão, mesmo com apenas 767 minutos disputados, já é o terceiro defensor do Bragantino com mais grandes chances criadas (5), segundo o Sofascore.

A evolução no time profissional acompanha sua consolidação na Seleção Brasileira. Convocado em quatro das cinco listas de Paulo Victor em 2026, Ryan ficou fora apenas de uma por conta de uma lesão no menisco e se tornou um dos nomes mais frequentes do ciclo de preparação para o Sul-Americano. O lateral recebeu seu primeiro chamado em 13 de março, apenas dois dias antes de estrear pelo profissional do Bragantino, diante do São Paulo, em 15 de março, pela sexta rodada do Brasileirão.