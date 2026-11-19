O Flamengo está – estatisticamente – cada vez mais próximo de conquistar o Brasileirão. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o clube carioca chegou a 98% de chances de título. As estatísticas são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O vice-líder Palmeiras, por sua vez, viu suas probabilidades de título despencarem após a 35ª rodada. Com a derrota por 2 a 1 diante do Cruzeiro, as chances reduziram para apenas 2%.
O Flamengo atingiu a marca de 79 pontos e ampliou sua vantagem na liderança. O Palmeiras, por outro lado, estacionou na tabela e segue com 73 pontos. A três rodadas do fim do Brasileirão, o número de vitórias é outro fator que pode ser decisivo: o Rubro-Negro soma 24 triunfos e o Verdão possui 21.
Briga contra o rebaixamento
Na luta contra o rebaixamento, o Corinthians foi quem deu o maior suspiro de alívio na 35ª rodada. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo – que possui 1,4% de chances de queda -, o Timão chegou a 40 pontos, saltou da 18ª para a 15ª posição e suas chances de rebaixamento caíram para 24,7%. No início da rodada, a probabilidade de descenso do clube paulista era de 50,7%.
O Remo, que poderia ter seu rebaixamento decidido na 35ª rodada, superou a Chapecoense por 2 a 0, mas segue com elevada chance de 99,93%. O Grêmio, por sua vez, empatou sem gols contra o Bahia e figura com 67,9% de probabilidade de queda. Assim como o Tricolor, o Mirassol não saiu do 0 a 0 contra o Atlético-MG e tem 18,9% de perigo de descenso.
Apesar da derrota por 1 a 0 diante do Santos, o Coritiba possui chances menores em relação aos rivais: somente 4,8%. De acordo com o o IDT de PLACAR, o Coxa é quem tem a tabela mais difícil na reta final, com duelos diante de Bahia, Flamengo e Palmeiras.
Nesta quinta-feira, 19, Internacional e Vitória entram em campo na 35ª rodada. O Colorado, que soma 41,1% de chances de rebaixamento, visita o Vasco, no São Januário, às 19h30 (de Brasília). Com as mesmas chances de queda do Inter, o Leão da Barra recebe o RB Bragantino, no Barradão, às 19h30 (de Brasília). Se as duas equipes vencerem, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento.
Probabilidades de rebaixamento no Brasileirão
- Chapecoense – 100%
- Remo – 99,93%
- Grêmio – 67,9%
- Internacional – 41,1%
- Vitória – 41,1%
- Corinthians – 24,7%
- Mirassol – 18,9%
- Coritiba – 4,9%
- Botafogo – 1,4%
- Vasco – 0,027%
- São Paulo – 0,004%