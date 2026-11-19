O Flamengo está – estatisticamente – cada vez mais próximo de conquistar o Brasileirão. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o clube carioca chegou a 98% de chances de título. As estatísticas são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O vice-líder Palmeiras, por sua vez, viu suas probabilidades de título despencarem após a 35ª rodada. Com a derrota por 2 a 1 diante do Cruzeiro, as chances reduziram para apenas 2%.

O Flamengo atingiu a marca de 79 pontos e ampliou sua vantagem na liderança. O Palmeiras, por outro lado, estacionou na tabela e segue com 73 pontos. A três rodadas do fim do Brasileirão, o número de vitórias é outro fator que pode ser decisivo: o Rubro-Negro soma 24 triunfos e o Verdão possui 21.

Briga contra o rebaixamento

Na luta contra o rebaixamento, o Corinthians foi quem deu o maior suspiro de alívio na 35ª rodada. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo – que possui 1,4% de chances de queda -, o Timão chegou a 40 pontos, saltou da 18ª para a 15ª posição e suas chances de rebaixamento caíram para 24,7%. No início da rodada, a probabilidade de descenso do clube paulista era de 50,7%.

O Remo, que poderia ter seu rebaixamento decidido na 35ª rodada, superou a Chapecoense por 2 a 0, mas segue com elevada chance de 99,93%. O Grêmio, por sua vez, empatou sem gols contra o Bahia e figura com 67,9% de probabilidade de queda. Assim como o Tricolor, o Mirassol não saiu do 0 a 0 contra o Atlético-MG e tem 18,9% de perigo de descenso.

Apesar da derrota por 1 a 0 diante do Santos, o Coritiba possui chances menores em relação aos rivais: somente 4,8%. De acordo com o o IDT de PLACAR, o Coxa é quem tem a tabela mais difícil na reta final, com duelos diante de Bahia, Flamengo e Palmeiras.

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Nesta quinta-feira, 19, Internacional e Vitória entram em campo na 35ª rodada. O Colorado, que soma 41,1% de chances de rebaixamento, visita o Vasco, no São Januário, às 19h30 (de Brasília). Com as mesmas chances de queda do Inter, o Leão da Barra recebe o RB Bragantino, no Barradão, às 19h30 (de Brasília). Se as duas equipes vencerem, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento.

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Probabilidades de rebaixamento no Brasileirão