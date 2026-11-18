A quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a disputa contra a zona do rebaixamento mobiliza clubes e obriga os torcedores a fazerem contas matemáticas. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a marca de 44 pontos reduz consideravelmente a probabilidade de rebaixamento na edição de 2026.

Quais são as projeções matemáticas para a permanência?

As análises estatísticas indicam que a nota de corte desta edição apresenta leve redução em comparação a anos com pontuações atípicas. Atingir 45 pontos ainda garante a permanência com probabilidade quase total, mas a faixa de 44 pontos já confere margem segura de tranquilidade aos clubes que tentam escapar do Z4 nas rodadas decisivas.

Como está a briga contra o rebaixamento na tabela?

Até aqui, a Chapecoense é o único time que teve seu rebaixamento confirmado matematicamente de forma antecipada. Entretanto, o Remo já chega a 99,92% de chance de queda e deve confirmar o descenso em breve.

Na disputa das outras duas vagas, Grêmio e Corinthians aparecem com mais de 50% de chance de queda. O tricolor gaúcho tem 54,4% de probabilidade, enquanto o Timão soma 50,4%. Outros dois clubes aparecem com porcentagens altas: Internacional ( 37,4%) e Vitória ( 36,8%).

O Mirassol tem, neste momento, 17,7% de chance de queda. Entretanto, já jogou na rodada e aguarda o resultado dos adversários. O Coritiba aparece com 2,2%, enquanto o Botafogo tem 0,86%. Do Vasco em diante, as probabilidades chegam a menos de 0,1%.

O que mostra o histórico recente da competição?

O retrospecto recente do Brasileirão reforça a oscilação da pontuação mínima de corte. Em temporadas anteriores, houve edições em que 43 ou 44 pontos asseguraram a permanência, enquanto anos mais parelhos exigiram marcas superiores.

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Com doze pontos ainda em disputa, a meta dos clubes ameaçados permanece centrada em alcançar a linha de corte projetada o quanto antes. A rodada começa na noite desta quarta-feira, 18, e encerra na quinta-feira, 19.