Clubes da Série A do Brasileirão 2026 preparam uma nova rodada de mensagens contra o veto às bets no país. Elas serão exibidas no uniformes e por meio de placas de publicidade nos estádios.

A frase será a mesma exibida na última rodada em Flamengo 1×0 Fluminense, por exemplo: “Proibir não é proteger”.

O Rubro-Negro voltará a ostentar o slogan na zona nobre da camisa contra o Bahia neste domingo, 18. A posição do termo é a mesma onde ficava o antigo patrocínio da Betano.

Contra o Vasco neste sábado, 17, no Morumbis, o São Paulo seguirá a mesma linha.

Já nas placas, a ação é liderada pelo Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR) e pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL). Nelas, a frases conduziram para o site da campanha “Aposto que você não sabia”, com informações positivas sobre o setor.

O veto às bets ainda aguarda tramitação da MP no Congresso e manifestação so Supremo Tribunal Federal (STF).