No último sábado, 3, a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, na MRV Arena, marcou a última vez em que a H2bet estampou a camisa do Galo na temporada. Isso porque, o clube anunciou a rescisão de contrato firmado entre as partes.
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A ação surge em decorrência da medida provisória que proíbe as apostas esportivas e jogos online no país, cujo prazo de adequação termina na próxima segunda-feira, 5.
A parceria entre Galo e H2bet teve início ao final de 2024, com valor que poderia bater os R$ 200 milhões até 2027.
Além de estampar a camisa do Atlético na área mais nobre, a marca da casa de apostas também estava presente em materiais de treino, no time femino e no canal do YouTube do clube.
Nota do Atlético-MG e da H2Bet
O H2bet informa o encerramento de sua parceria de patrocínio com o Clube Atlético Mineiro, em decorrência das restrições estabelecidas pela Medida Provisória do Governo.
Entramos em campo juntos. E descobrimos que, com o Galo, ninguém caminha sozinho.
Para o H2bet, essa parceria sempre foi além da marca estampada na camisa. Foi sobre estar perto da Massa, ouvir seu grito de “Galo!” e viver essa paixão a cada jogo.
Vivemos dias de arquibancada cheia, de voz rouca e de acreditar até o último minuto. Vimos de perto um amor que atravessa gerações e transforma qualquer lugar em casa.
Hoje, nossa parceria chega ao fim. Mas o que escrevemos juntos fica na história. Obrigado, Atlético. Obrigado, Massa. A gente sempre vai gritar Galo!