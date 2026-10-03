O Atlético-MG venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na noite deste sábado, 3, na Arena MRV, em partida adiada válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo de roteiros distintos em cada tempo, o Galo garantiu o triunfo com um gol de Bernard na etapa inicial e precisou contar com uma atuação inspirada do goleiro Gabriel Delfim para segurar a forte pressão dos visitantes na reta final.

Susto inicial e vantagem mineira

O confronto em Belo Horizonte começou marcado por momentos de tensão. Logo no primeiro minuto, um forte choque de cabeça entre Vitor Hugo, do Atlético, e Alix Vinicius, do Bragantino, paralisou a partida. A ambulância precisou entrar no gramado e Alix foi retirado direto para o hospital, sendo substituído por Eduardo Santos aos 6 minutos. Mais tarde, aos 23, Vitor Hugo também deixou o campo por protocolo de concussão, dando lugar a Léo Duarte.

Com a bola rolando, o time da casa, comandado por E. Domínguez, impôs maior intensidade e dominou a posse de bola nos primeiros minutos. Aos 18 minutos, a superioridade se transformou em gol: Bernard ganhou da marcação na velocidade pela direita e finalizou para abrir o placar, anotando seu terceiro gol na competição. O Bragantino, que terminou o primeiro tempo sem levar grande perigo à meta adversária, tentou cadenciar o jogo, mas foi para o intervalo em desvantagem.

Pressão paulista e a muralha Delfim

O cenário mudou drasticamente na segunda etapa. O RB Bragantino, do técnico Vagner Mancini, assumiu o controle das ações, terminando a partida com 59% de posse de bola e impressionantes 23 finalizações no total, contra apenas oito dos donos da casa. As substituições deixaram o time de Bragança Paulista com mais presença ofensiva, empurrando o Galo para a defesa.

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Foi então que brilhou a estrela de Gabriel Delfim. O goleiro atleticano, que fechou o jogo exigido com sete defesas, virou o grande destaque da resistência mineira. Aos 85 minutos, após cobrança de escanteio de Ignacio Sosa, Fernando concluiu e Delfim fez um milagre na meta do Galo, levando a torcida a cantar o nome dele nas arquibancadas. Fernando ainda teve outras chances nos acréscimos, aproveitando um recuo esquisito aos 90 minutos, mas chutou para fora, selando a vitória dos mandantes.

Com o resultado, o Atlético-MG, que somava duas vitórias nos últimos cinco jogos, chega a 43 pontos em 28 partidas, melhorando sua situação em relação ao oitavo lugar que ocupava antes do apito inicial. Já o RB Bragantino permanece com 36 pontos em 28 jogos, amargando um balanço de apenas uma vitória em seus últimos cinco compromissos. O Galo volta a campo na próxima quinta-feira, 8, contra o Athletico-PR. O Massa Bruta joga um dia antes, na quarta-feira, 7, quando recebe o Mirassol.