A Novibet apresenta uma super promoção na Recopa Sul-Americana 2026. Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final de acordo com as odds apresentadas na casa de apostas.
Caso seu palpite seja vencedor, seus ganhos serão aumentados até o equivalente a odds 100.
Agora, é com você. Vai apostar no Lanús ou vai apostar no Flamengo?
Como aproveitar a promoção
Para curtir essa promoção na Recopa é muito simples. Confira o passo a passo que fizemos para você:
- Acesse o site da Novibet por meio de um dos links deste guia
- Preencha seu e-mail
- Crie uma senha
- Digite seus dados pessoais
- Insira o código promocional RECOPA100
É muito importante lembrar que essa promoção para apostar na Recopa é válida apenas para novos cadastrados. Além disso, se você não adicionar o código no momento do registro, a sua participação na promo não será válida.
Como estão as odds para Lanús x Flamengo?
Por mais que o Lanús jogue diante de sua torcida, a análise Placar da Novibet mostra que as odds do Flamengo destacam o favoritismo da equipe carioca.
Apesar de ter eliminado Vasco, Fluminense e Atlético-MG durante a Sul-Americana 2025, o mercado entende que vencer o Flamengo não será tarefa fácil para o clube argentino.
Além disso, o fator financeiro indica o porquê de não encontrarmos odds altas para a vitória do Flamengo nesse confronto. Com valor de mercado em torno de R$1.383 bilhão, o elenco rubro-negro é cinco vezes mais valioso do que o Lanús.
Abaixo, veja a cotação para apostas Recopa.
|Resultado Final
|Odd
|Lanús
|3.80
|Empate
|3.30
|Flamengo
|2.05
Termos e condições importantes
A promoção na Recopa Sul-Americana é válida apenas para apostas simples feitas antes do início da partida entre Lanús e Flamengo, na quinta-feira 19 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília). Somente novos clientes da Novibet que nunca aproveitaram nenhuma promoção anterior podem participar.
A aposta máxima é de R$1,00 e os ganhos são creditados como apostas grátis, não como dinheiro real. Isso significa que o valor não pode ser sacado diretamente e precisa ser usado em uma nova aposta dentro de 7 dias.
Para ativar a promoção, você precisa usar o código RECOPA100 no momento do cadastro. Apostas feitas com cash out ou com saldo de bônus não são válidas para essa oferta.
Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.