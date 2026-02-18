A Novibet apresenta uma super promoção na Recopa Sul-Americana 2026. Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final de acordo com as odds apresentadas na casa de apostas.

Caso seu palpite seja vencedor, seus ganhos serão aumentados até o equivalente a odds 100.

Agora, é com você. Vai apostar no Lanús ou vai apostar no Flamengo?

Como aproveitar a promoção

Para curtir essa promoção na Recopa é muito simples. Confira o passo a passo que fizemos para você:

Acesse o site da Novibet por meio de um dos links deste guia Preencha seu e-mail Crie uma senha Digite seus dados pessoais Insira o código promocional RECOPA100

Use o bônus na Novibet

É muito importante lembrar que essa promoção para apostar na Recopa é válida apenas para novos cadastrados. Além disso, se você não adicionar o código no momento do registro, a sua participação na promo não será válida.

Como estão as odds para Lanús x Flamengo?

Por mais que o Lanús jogue diante de sua torcida, a análise Placar da Novibet mostra que as odds do Flamengo destacam o favoritismo da equipe carioca.

Apesar de ter eliminado Vasco, Fluminense e Atlético-MG durante a Sul-Americana 2025, o mercado entende que vencer o Flamengo não será tarefa fácil para o clube argentino.

Além disso, o fator financeiro indica o porquê de não encontrarmos odds altas para a vitória do Flamengo nesse confronto. Com valor de mercado em torno de R$1.383 bilhão, o elenco rubro-negro é cinco vezes mais valioso do que o Lanús.

Abaixo, veja a cotação para apostas Recopa.

Resultado Final Odd Lanús 3.80 Empate 3.30 Flamengo 2.05

Use o bônus na Novibet

Termos e condições importantes

A promoção na Recopa Sul-Americana é válida apenas para apostas simples feitas antes do início da partida entre Lanús e Flamengo, na quinta-feira 19 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília). Somente novos clientes da Novibet que nunca aproveitaram nenhuma promoção anterior podem participar.

A aposta máxima é de R$1,00 e os ganhos são creditados como apostas grátis, não como dinheiro real. Isso significa que o valor não pode ser sacado diretamente e precisa ser usado em uma nova aposta dentro de 7 dias.

Para ativar a promoção, você precisa usar o código RECOPA100 no momento do cadastro. Apostas feitas com cash out ou com saldo de bônus não são válidas para essa oferta.

Use o bônus na Novibet

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.