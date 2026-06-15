Conteúdo
- 1 Como fazer o cadastro na KTO: passo a passo
- 2 O que você precisa para se cadastrar na KTO?
- 3 Como verificar a conta (KYC) na KTO?
- 4 Cadastro na KTO pelo celular
- 5 Do cadastro à primeira aposta na KTO
- 6 É seguro se cadastrar na KTO? Licença e segurança
- 7 Existe bônus de cadastro na KTO?
- 8 Perguntas frequentes sobre o cadastro na KTO
O cadastro KTO leva menos de três minutos e pode ser feito direto pelo navegador ou pelo app. A KTO é regulamentada no Brasil pela Portaria SPA/MF nº 2.093/2024, então o processo segue todas as exigências para que seus dados sejam armazenados de forma segura.
Neste guia, você encontra o passo a passo completo do cadastro, quais documentos são necessários para verificação, como fazer o primeiro depósito via Pix e como montar a primeira aposta na plataforma.
Como fazer o cadastro na KTO: passo a passo
O KTO registro funciona da mesma forma pelo navegador ou pelo app. Siga os passos abaixo e cadastre-se em poucos minutos.
- Acesse o site da KTO e clique no botão “Registrar”
- Escolha “Registrar com o E-mail”
- Preencha CPF, e-mail, número de telefone e crie uma senha
- Aceite os termos e condições e clique em “Próximo”
- Verifique seu e-mail inserindo o código de 4 dígitos enviado pela KTO
- Confirme seu cadastro, verifique seus documentos e faça seu primeiro depósito
Caso você queira se cadastrar em menos tempo, clique em “Registrar com o Google”. Os seus dados serão adicionados automaticamente durante o registro KTO.
O que você precisa para se cadastrar na KTO?
Antes de começar, veja se você preenche todos os pré-requisitos da casa:
- Ter 18 anos ou mais
- CPF válido e em situação regular
- Ser residente no Brasil
- Ter e-mail e número de telefone ativos
- Ter conta bancária no próprio nome
Na etapa de verificação de identidade, a KTO pede os seguintes documentos:
- Documento de identidade com foto
- Selfie para reconhecimento facial
Se você tiver alguma dúvida durante o processo, entre em contato com o suporte KTO via chat ao vivo. Nossa fez um teste e o atendimento respondeu em menos de 2 minutos.
Como verificar a conta (KYC) na KTO?
A verificação de identidade é obrigatória para usar todos os recursos da plataforma. Ela confirma que a conta pertence a você e cumpre as exigências regulatórias do Ministério da Fazenda.
- Acesse seu perfil e clique em “Minha Conta”
- Selecione “Verificação”
- Envie uma foto do seu documento de identidade (RG, CNH ou passaporte).
- Faça uma selfie para reconhecimento facial
- Aguarde a análise da KTO
- Receba a confirmação e a conta fica liberada
Só é possível fazer um saque KTO com a conta verificada. Em alguns casos, será necessário verificar o seu telefone também, por meio de um código enviado via SMS.
Cadastro na KTO pelo celular
O cadastro pelo celular segue o mesmo processo que nossa equipe apresentou antes. Basta acessar por meio de um dos nossos links pelo navegador do smartphone e seguir o passo a passo normalmente.
Além da versão do site para dispositivos móveis, o KTO app está disponível para Android na Play Store e para iOS na App Store. O aplicativo oferece a mesma experiência da versão web, com acesso a todos os esportes, apostas ao vivo e à seção de cassino.
Do cadastro à primeira aposta na KTO
Com o cadastro feito, clique em “Depósito” e escolha o valor que deseja depositar via Pix. Só lembrando que o depósito mínimo é R$5.
Na tela de pagamento, copie o código Pix – ou escaneie o QR Code – e conclua a transferência pelo seu banco.
Com saldo em conta, acesse a seção de Esportes. A KTO tem futebol, basquete, tênis, Fórmula 1, além de outras 25 modalidades.
Escolha o evento e clique no mercado que preferir para sua entrada ser adicionada ao bilhete. Defina o valor, confira o possível retorno e clique em “Apostar” para confirmar.
Portanto, o KTO cadastro primeira aposta segue exatamente esse caminho: depósito via Pix, evento selecionado, mercado no bilhete e confirmação.
É seguro se cadastrar na KTO? Licença e segurança
Sim, a KTO é confiável. A casa opera com licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e usa criptografia de ponta a ponta para proteger os dados dos usuários.
|Critério
|Indicador
|Licenciamento
|Portaria SPA/MF nº 2.093/2024
|Criptografia
|Ponta a ponta
|Empresa responsável
|Apollo Operations Ltda
|Reputação Reclame Aqui
|Nota 8,5/10 — Reputação Ótima — 81,2% voltariam a apostar
Existe bônus de cadastro na KTO?
A KTO não tem bônus de boas-vindas vinculado ao cadastro. A casa suspendeu as promoções de cadastro em respeito à regulamentação brasileira do setor de apostas.
Já o código de indicação KTO disponível para novos usuários serve apenas para fins de rastreamento de marketing. Não há oferta promocional atrelada a ele.
Perguntas frequentes sobre o cadastro na KTO
Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre KTO cadastro.
Como criar conta na KTO?
Acesse a KTO por meio de um dos links desse guia e clique em “Registrar”. Preencha CPF, e-mail, telefone e senha, aceite os termos e confirme o código enviado para o seu e-mail. Depois é só verificar os documentos e fazer o primeiro depósito. Se preferir, você também pode criar a conta direto pelo Google.
O que preciso para fazer o cadastro KTO?
Você precisa ter 18 anos ou mais, CPF válido, ser residente no Brasil e ter e-mail e telefone ativos. Para a verificação de identidade, separe RG ou CNH e faça uma selfie para reconhecimento facial.
É legal e seguro fazer o registro na KTO?
Sim. A KTO tem licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e opera dentro das exigências legais do setor. Além disso, a plataforma usa criptografia de ponta a ponta para proteger os dados dos usuários e tem ótima reputação no Reclame Aqui.
Quanto tempo leva para aprovar o cadastro?
O cadastro é imediato. A verificação de identidade pode levar algum tempo a mais, dependendo da análise dos documentos enviados. Mas em nossos testes, essa fase do cadastro nunca passou de 2 minutos.
Posso ter mais de uma conta na KTO?
Não. A KTO permite apenas uma conta por CPF. Criar contas duplicadas vai contra os termos da plataforma e pode resultar no bloqueio das contas.
Existe bônus no cadastro KTO?
A KTO não tem bônus de boas-vindas. As ofertas de cadastro foram suspensas após a regulamentação das operadoras de apostas esportivas e jogos online.
Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.
Publicitário e apaixonado por futebol, Pedro está imerso no universo das apostas esportivas desde 2021. Na Placar, seu objetivo é não só apresentar as melhores opções para apostar, mas também fornecer dicas para quem deseja mandar seus palpites com responsabilidade.