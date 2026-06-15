O cadastro KTO leva menos de três minutos e pode ser feito direto pelo navegador ou pelo app. A KTO é regulamentada no Brasil pela Portaria SPA/MF nº 2.093/2024, então o processo segue todas as exigências para que seus dados sejam armazenados de forma segura.

Neste guia, você encontra o passo a passo completo do cadastro, quais documentos são necessários para verificação, como fazer o primeiro depósito via Pix e como montar a primeira aposta na plataforma.

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Como fazer o cadastro na KTO: passo a passo

O KTO registro funciona da mesma forma pelo navegador ou pelo app. Siga os passos abaixo e cadastre-se em poucos minutos.

Acesse o site da KTO e clique no botão “Registrar” Escolha “Registrar com o E-mail” Preencha CPF, e-mail, número de telefone e crie uma senha Aceite os termos e condições e clique em “Próximo” Verifique seu e-mail inserindo o código de 4 dígitos enviado pela KTO Confirme seu cadastro, verifique seus documentos e faça seu primeiro depósito

Caso você queira se cadastrar em menos tempo, clique em “Registrar com o Google”. Os seus dados serão adicionados automaticamente durante o registro KTO.

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O que você precisa para se cadastrar na KTO?

Antes de começar, veja se você preenche todos os pré-requisitos da casa:

Ter 18 anos ou mais

CPF válido e em situação regular

Ser residente no Brasil

Ter e-mail e número de telefone ativos

Ter conta bancária no próprio nome

Na etapa de verificação de identidade, a KTO pede os seguintes documentos:

Documento de identidade com foto

Selfie para reconhecimento facial

Se você tiver alguma dúvida durante o processo, entre em contato com o suporte KTO via chat ao vivo. Nossa fez um teste e o atendimento respondeu em menos de 2 minutos.

Como verificar a conta (KYC) na KTO?

A verificação de identidade é obrigatória para usar todos os recursos da plataforma. Ela confirma que a conta pertence a você e cumpre as exigências regulatórias do Ministério da Fazenda.

Acesse seu perfil e clique em “Minha Conta” Selecione “Verificação” Envie uma foto do seu documento de identidade (RG, CNH ou passaporte). Faça uma selfie para reconhecimento facial Aguarde a análise da KTO Receba a confirmação e a conta fica liberada

Só é possível fazer um saque KTO com a conta verificada. Em alguns casos, será necessário verificar o seu telefone também, por meio de um código enviado via SMS.

Cadastro na KTO pelo celular

O cadastro pelo celular segue o mesmo processo que nossa equipe apresentou antes. Basta acessar por meio de um dos nossos links pelo navegador do smartphone e seguir o passo a passo normalmente.

Além da versão do site para dispositivos móveis, o KTO app está disponível para Android na Play Store e para iOS na App Store. O aplicativo oferece a mesma experiência da versão web, com acesso a todos os esportes, apostas ao vivo e à seção de cassino.

Do cadastro à primeira aposta na KTO

Com o cadastro feito, clique em “Depósito” e escolha o valor que deseja depositar via Pix. Só lembrando que o depósito mínimo é R$5.

Na tela de pagamento, copie o código Pix – ou escaneie o QR Code – e conclua a transferência pelo seu banco.

Com saldo em conta, acesse a seção de Esportes. A KTO tem futebol, basquete, tênis, Fórmula 1, além de outras 25 modalidades.

Escolha o evento e clique no mercado que preferir para sua entrada ser adicionada ao bilhete. Defina o valor, confira o possível retorno e clique em “Apostar” para confirmar.

Portanto, o KTO cadastro primeira aposta segue exatamente esse caminho: depósito via Pix, evento selecionado, mercado no bilhete e confirmação.

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É seguro se cadastrar na KTO? Licença e segurança

Sim, a KTO é confiável. A casa opera com licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e usa criptografia de ponta a ponta para proteger os dados dos usuários.

Critério Indicador Licenciamento Portaria SPA/MF nº 2.093/2024 Criptografia Ponta a ponta Empresa responsável Apollo Operations Ltda Reputação Reclame Aqui Nota 8,5/10 — Reputação Ótima — 81,2% voltariam a apostar

Existe bônus de cadastro na KTO?

A KTO não tem bônus de boas-vindas vinculado ao cadastro. A casa suspendeu as promoções de cadastro em respeito à regulamentação brasileira do setor de apostas.

Já o código de indicação KTO disponível para novos usuários serve apenas para fins de rastreamento de marketing. Não há oferta promocional atrelada a ele.

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Perguntas frequentes sobre o cadastro na KTO

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre KTO cadastro.

Como criar conta na KTO? Acesse a KTO por meio de um dos links desse guia e clique em “Registrar”. Preencha CPF, e-mail, telefone e senha, aceite os termos e confirme o código enviado para o seu e-mail. Depois é só verificar os documentos e fazer o primeiro depósito. Se preferir, você também pode criar a conta direto pelo Google. O que preciso para fazer o cadastro KTO? Você precisa ter 18 anos ou mais, CPF válido, ser residente no Brasil e ter e-mail e telefone ativos. Para a verificação de identidade, separe RG ou CNH e faça uma selfie para reconhecimento facial. É legal e seguro fazer o registro na KTO? Sim. A KTO tem licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e opera dentro das exigências legais do setor. Além disso, a plataforma usa criptografia de ponta a ponta para proteger os dados dos usuários e tem ótima reputação no Reclame Aqui. Quanto tempo leva para aprovar o cadastro? O cadastro é imediato. A verificação de identidade pode levar algum tempo a mais, dependendo da análise dos documentos enviados. Mas em nossos testes, essa fase do cadastro nunca passou de 2 minutos. Posso ter mais de uma conta na KTO? Não. A KTO permite apenas uma conta por CPF. Criar contas duplicadas vai contra os termos da plataforma e pode resultar no bloqueio das contas. Existe bônus no cadastro KTO? A KTO não tem bônus de boas-vindas. As ofertas de cadastro foram suspensas após a regulamentação das operadoras de apostas esportivas e jogos online.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.