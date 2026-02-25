Conteúdo
Tem promoção na final da Recopa Sul-Americana na KTO. E o melhor: você pode ganhar freebets ao apostar no Flamengo ou ao apostar no Lanús.
A mecânica é simples demais. Ao participar, você ganha R$5 em apostas grátis a cada gol que sair no Maracanã.
Uma forma ainda mais divertida e vantajosa de curtir a finalíssima da Recopa.
Como aproveitar a promoção
Fazer parte da promoção para Flamengo x Lanús é muito fácil. Confira abaixo o passo a passo para participar da oferta de freebet na Recopa Sul-Americana.
- Acesse a KTO por meio de um dos links desse guia
- Faça o seu cadastro usando o código KTO PLCMAX
- Em Promoções, selecione a oferta Show de Gols
- Clique em Aceito participar
- Aposte R$25 ou mais no pré-jogo entre Flamengo e Lanús
- A cada gol no Maraca, você ganha uma aposta grátis de R$5
É muito importante que você faça o seu cadastro utilizando o código KTO. É a melhor opção para garantir acesso a essa e a outras promoções da casa.
Termos & Condições
Antes de aproveitar essa promoção na Recopa, vale dar uma olhada nessas informações importantes:
- Válida somente para jogadores brasileiros cadastrados na KTO
- Para fazer parte, você deve clicar em Aceito participar
- É necessário fazer uma aposta pré-jogo de R$25 ou mais com odds mínimas de 1.80
- O valor máximo em freebets será de R$25 = 5 gols
- Cashout, apostas feitas em #KTOdds ou com freebets não valem para a oferta
- As apostas grátis serão creditadas no dia 27 de fevereiro, às 12h
Flamengo x Lanús pela Recopa: onde assistir
Você pode assistir ao jogo do Flamengo tanto na ESPN quanto na Disney+. A TV aberta não vai transmitir a final da Recopa Sul-Americana.
Streaming
- Disney+ Premium
TV por assinatura
- ESPN
Odds para a final da Recopa Sul-Americana
A KTO é confiável e oferece odds bem interessantes para você fazer suas apostas Recopa. Confira:
|Resultado Final
|Odd
|Flamengo
|1.41
|Empate
|3.85
|Lanús
|8.50
De acordo com as odds, o Flamengo é o favorito para vencer a partida. Esse é o cenário ideal para fazer uma aposta múltipla combinando diversos cenários favoráveis ao time rubro-negro.
