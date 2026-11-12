Às vésperas do clássico entre França e Itália pela Nations League, disputado nesta quinta-feira, 12, o ex-zagueiro Marco Materazzi reacendeu a polêmica sobre a famosa cabeçada que recebeu de Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006.
Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o ex-jogador gerou controvérsia ao utilizar as circunstâncias da recente morte do atacante espanhol Jesús de Miguel para “agradecer a Deus” por nada de semelhante ter acontecido com ele naquele episódio.
Apesar de demonstrar alívio pelo impacto não ter deixado sequelas graves, Materazzi garantiu que não mudaria sua postura em relação ao conflito verbal que gerou a agressão.
“Se fosse hoje, teria dito o que disse naquela noite: ‘Cometi um erro, mas fui provocado. Julguem vocês mesmos como foi, peço desculpa’. Ele saía como um grande cavalheiro e o Materazzi como o ‘idiota de sempre’, o que incitou à sua maneira. Cada um tem a sua opinião e o assunto, certamente, teria terminado ali”, declarou o italiano.
O ex-defensor também compartilhou os bastidores de um encontro com Zidane que ocorreu em novembro de 2010, na véspera de um duelo entre Milan e Real Madrid. De acordo com o relato de Materazzi, os dois se cruzaram no estacionamento de um hotel.
“Quando me viu, hesitou um pouco e até chegou a se virar para ir embora, mas eu o confrontei e lhe apertei a mão. ‘Não se preocupe, as coisas acontecem e o que está no passado, fica no passado’, ele me disse”, contou Materazzi. O italiano, no entanto, lamentou a postura pública do francês após o episódio: “É uma pena que ele tenha negado tudo e dito que pensava que eu era um fã”.
O assunto de 2006 também pautou a entrevista coletiva de Zinedine Zidane, que atualmente ocupa o cargo de técnico da seleção da França. Questionado sobre o incidente histórico durante a antevisão do confronto contra os italianos, o ex-camisa 10 foi sucinto e direto sobre seus sentimentos duas décadas depois da expulsão no Estádio Olímpico de Berlim: “Não me orgulho da cabeçada que dei no Materazzi, mas não me arrependo”, afirmou o treinador.