Os últimos nomes confirmados para o Jogo das Estrelas deste sábado, 27, no Maracanã, mostram bem o alto nível que terá a 21ª edição do evento beneficente de Zico. Nada menos que os meio-campistas Jorginho e Arrascaeta, atuais campeões do Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, Breno Bidon, que conquistou o título da Copa do Brasil pelo Corinthians, e o craque Romário. E o show de abertura este ano será exclusivo da Portela. Atrações que mexem com o imaginário do anfitrião.

Maior artilheiro da história do Maracanã, com 333 gols, Zico novamente receberá todos no estádio que o reverenciou. E num momento bem saudosista, relembrou os tempos em que ainda era apenas um torcedor e pisava pela primeira vez na arquibancada de cimento do antigo Maracanã. Mal sabia ele que, anos depois, seria um dos maiores astros daquele gramado. Jogos icônicos e memoráveis, que lembra até com detalhes.

Zico e Neymar em uma das edições do Jogo das Estrelas – Reprodução

“Quando piso no Maracanã não vêm apenas as boas lembranças de jogador, mas também as de torcedor. No início da década de 60 fui pela primeira vez e o Flamengo venceu o Corinthians pelo Torneio Rio-São Paulo, com gol do Dida. O Joel cruzou e ele guardou. Em 62, num Flamengo x Botafogo, vi o Garrincha fazer três gols na gente. Era a Alegria do Povo e nem saí aborrecido. E, em 63, tinha 10 anos e estava naquele Fla-Flu que teve o maior público da história entre dois times, com 177 mil pagantes. Foi uma loucura!”

É nesse clima de nostalgia que os mais de 55 mil torcedores que são aguardados – estimativa da organização – estarão neste sábado no Jogo das Estrelas, que neste ano passa a fazer parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro.

Zico é o rosto do tradicional evento beneficente que ocorre no fim do ano - Divulgação JDE