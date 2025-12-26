Os últimos nomes confirmados para o Jogo das Estrelas deste sábado, 27, no Maracanã, mostram bem o alto nível que terá a 21ª edição do evento beneficente de Zico. Nada menos que os meio-campistas Jorginho e Arrascaeta, atuais campeões do Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, Breno Bidon, que conquistou o título da Copa do Brasil pelo Corinthians, e o craque Romário. E o show de abertura este ano será exclusivo da Portela. Atrações que mexem com o imaginário do anfitrião.

Maior artilheiro da história do Maracanã, com 333 gols, Zico novamente receberá todos no estádio que o reverenciou. E num momento bem saudosista, relembrou os tempos em que ainda era apenas um torcedor e pisava pela primeira vez na arquibancada de cimento do antigo Maracanã. Mal sabia ele que, anos depois, seria um dos maiores astros daquele gramado. Jogos icônicos e memoráveis, que lembra até com detalhes.

“Quando piso no Maracanã não vêm apenas as boas lembranças de jogador, mas também as de torcedor. No início da década de 60 fui pela primeira vez e o Flamengo venceu o Corinthians pelo Torneio Rio-São Paulo, com gol do Dida. O Joel cruzou e ele guardou. Em 62, num Flamengo x Botafogo, vi o Garrincha fazer três gols na gente. Era a Alegria do Povo e nem saí aborrecido. E, em 63, tinha 10 anos e estava naquele Fla-Flu que teve o maior público da história entre dois times, com 177 mil pagantes. Foi uma loucura!”

É nesse clima de nostalgia que os mais de 55 mil torcedores que são aguardados – estimativa da organização – estarão neste sábado no Jogo das Estrelas, que neste ano passa a fazer parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro.