O retorno de Neymar à seleção brasileira terá de esperar mais. De acordo com apuração da repórter Raisa Simplicio, de PLACAR, o jogador de 34 anos não deve ficar à disposição de Carlo Ancelotti contra o Haiti, na próxima sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C.

A situação foi comentada pelo ex-jogador Elzo, titular da seleção brasileira durante toda a Copa do Mundo de 1986. Em entrevista ao programa PLACAR NO MUNDO da última segunda-feira, 15, o volante criticou a convocação do camisa 10.

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“Agora, vou dizer uma coisa pra vocês: Neymar é a maior mentira que está na seleção brasileira. Ele está sem jogar aqui no Brasil, vai fazer meses que não joga no Santos. Joga um pouquinho, quando joga sai. Então ele não tem aquela sequência de jogos. Quando que o jogador que não tem sequência de jogos está parado, só fazendo tratamento, é convocado pela seleção brasileira?”, questionou.

E prosseguiu: “Olha, não tem nada contra o Neymar, ele bem fisicamente é o melhor do mundo pra mim. Agora, do jeito que ele está, sinto muito. Foi uma convocação pra perder tempo, porque o Neymar dificilmente vai jogar uma Copa do Mundo. Pode até entrar, mas não vai ter sequência, porque fisicamente você não condiciona dentro de uma Copa”.

Elzo foi titular do Brasil durante todo o Mundial do México, em 1986. Volante de contenção, atuou ao lado de Alemão no meio de campo, liberando Sócrates e Júnior para o ataque. Ao fim da Copa, o técnico Telê Santana elegeu o sul-mineiro como o melhor da seleção na campanha.