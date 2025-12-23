Desde que Maradona deu a honra da sua presença, ainda na segunda edição, em 2005, o Jogo das Estrelas nunca mais deixou de convidar e trazer grandes astros internacionais, entre eles Seedorf, Davids, Asprilla, Vitor Bahia, Saviola, Michel Salgado, Patrick Kluivert e por aí vai, um enorme diferencial do evento beneficente do anfitrião Zico. Neste ano, quem confirmou presença e estará no Maracanã no próximo sábado são o argentino Juan Sebástian Verón e o português Nuno Gomes.

O ex-meia Verón foi uma das grandes referências do futebol argentino. Pela seleção albiceleste, disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2010. Parou de jogar em 2017 e, hoje, é presidente do Estudiantes, clube do qual é ídolo.

Já o ex-atacante Nuno Gomes também fez história na seleção, defendendo Portugal nas Copas de 2002 e 2006. Líder respeitado, foi ele quem passou a braçadeira de capitão para Cristiano Ronaldo. Encerrou carreira em 2013 e, hoje, é diretor do centro de formação do Benfica.

Mas a 21ª edição do Jogo das Estrelas, que neste ano passa a fazer parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro, terá uma outra novidade bem especial.

Pela primeira vez na sua história, contará com nomes do futebol feminino. Uma delas, Angelina, capitã da seleção brasileira e volante do Orlando Pride. Outra confirmada é Luany, atacante do Atletico de Madrid e que também defende a amarelinha.