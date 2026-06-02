A seleção brasileira figura como a sexta equipe com o elenco de maior valor de mercado entre as participantes da Copa do Mundo de 2026. O valor estimado é de 941 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões, segundo um estudo da TransferRoom.

O levantamento posiciona a seleção brasileira na sexta colocação global. Este valor de mercado reflete a avaliação dos jogadores que compõem o elenco para o torneio. O topo da lista dos elencos mais valiosos é dominado por seleções europeias. A França lidera o ranking com um valor de mercado avaliado em 1,46 bilhão de euros (cerca de R$ 8,5 bilhões).

Em seguida, a Espanha ocupa a segunda posição, com 1,41 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões), e a Inglaterra completa o top 3, com 1,40 bilhão de euros (R$ 8,1 bilhões). A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, contando com a participação de 48 seleções. O torneio está programado para começar em 11 de junho e será sediado em conjunto pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Seleções mais valiosas da Copa