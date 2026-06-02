A seleção brasileira figura como a sexta equipe com o elenco de maior valor de mercado entre as participantes da Copa do Mundo de 2026. O valor estimado é de 941 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões, segundo um estudo da TransferRoom.
O levantamento posiciona a seleção brasileira na sexta colocação global. Este valor de mercado reflete a avaliação dos jogadores que compõem o elenco para o torneio. O topo da lista dos elencos mais valiosos é dominado por seleções europeias. A França lidera o ranking com um valor de mercado avaliado em 1,46 bilhão de euros (cerca de R$ 8,5 bilhões).
Em seguida, a Espanha ocupa a segunda posição, com 1,41 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões), e a Inglaterra completa o top 3, com 1,40 bilhão de euros (R$ 8,1 bilhões). A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, contando com a participação de 48 seleções. O torneio está programado para começar em 11 de junho e será sediado em conjunto pelos Estados Unidos, Canadá e México.
Seleções mais valiosas da Copa
- França – 1.46 bilhão de euros (R$ 8.5 bilhões)
- Espanha – 1.41 bilhão de euros (R$ 8.2 bilhões)
- Inglaterra – 1.40 bilhão de euros (R$ 8.2 bilhões)
- Alemanha – 1.13 bilhão de euros (R$ 6.6 bilhões)
- Portugal – 1.01 bilhão de euros (R$ 5.9 bilhões)
- Brasil – 941 milhões de euros (R$ 5.5 bilhões)