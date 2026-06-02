Próximo ao pontapé inicial para a Copa do Mundo, as 48 seleções que disputarão o torneio entraram na reta final de preparação, que contará com um calendário de amistosos internacionais.

Os confrontos servem como o laboratório definitivo para definir os times titulares, testar variações táticas e avaliar a condição física dos atletas antes da estreia.

Todos os países farão ao menos um jogo preparatório neste período. Os confrontos, que começaram no fim de maio, se estendem até as vésperas da abertura oficial do torneio.

No último dia 31 de maio, a seleção brasileira goleou por 6 a 2 o Panamá no Maracanã, Agora, o foco se volta para o compromisso do próximo sábado, 6, diante do Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Confira a programação de jogos

2 de junho, terça-feira

13h – Croácia x Bélgica

14h – Marrocos x Madagáscar

15h45 – País de Gales x Gana

21h – Haiti x Nova Zelândia

3 de junho, quarta-feira

15h – Dinamarca x Congo

15h45 – Holanda x Argélia

21h45 – Panamá x República Dominicana

22h – Coreia do Sul x El Salvador

4 de junho, quinta-feira

12h30 – Irã x Mali

14h – Suécia x Grécia

16h – Espanha x Iraque

16h10 – França x Costa do Marfim

21h – Tchéquia x Guatemala

23h – México x Sérvia

5 de junho, sexta-feira

19h15 – Paraguai x Nicarágua

20h – Porto Rico x Arábia Saudita

20h30 – Canadá x República da Irlanda

21h – Haiti x Peru

6 de junho, sábado

10h – Bélgica x Tunísia

14h45 – Portugal x Chile

15h30 – Estados Unidos x Alemanha

16h – Suíça x Austrália

16h – Venezuela x Turquia

16h – Panamá x Bósnia e Herzegovina

17h – Escócia x Bolívia

17h – Inglaterra x Nova Zelândia

17h – El Salvador x Catar

17h – Cabo Verde x Bermudas

19h – Brasil x Egito

21h – Argentina x Honduras

21h – Curaçao x Aruba

7 de junho, domingo

15h45 – Croácia x Eslovênia

16h – Marrocos x Noruega

17h – Colômbia x Jordânia

17h – Equador x Guatemala

8 de junho, segunda-feira

15h45 – Holanda x Uzbequistão

16h10 – França x Irlanda do Norte

23h – Peru x Espanha

9 de junho, terça-feira

12h – Congo x Chile

20h – Arábia Saudita x Senegal

21h30 – Argentina x Islândia

10 de junho, quarta-feira

1h – Guatemala x Áustria

16h45 – Portugal x Nigéria

17h – Inglaterra x Costa Rica