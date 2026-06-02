Próximo ao pontapé inicial para a Copa do Mundo, as 48 seleções que disputarão o torneio entraram na reta final de preparação, que contará com um calendário de amistosos internacionais.
Os confrontos servem como o laboratório definitivo para definir os times titulares, testar variações táticas e avaliar a condição física dos atletas antes da estreia.
Todos os países farão ao menos um jogo preparatório neste período. Os confrontos, que começaram no fim de maio, se estendem até as vésperas da abertura oficial do torneio.
No último dia 31 de maio, a seleção brasileira goleou por 6 a 2 o Panamá no Maracanã, Agora, o foco se volta para o compromisso do próximo sábado, 6, diante do Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.
Confira a programação de jogos
2 de junho, terça-feira
13h – Croácia x Bélgica
14h – Marrocos x Madagáscar
15h45 – País de Gales x Gana
21h – Haiti x Nova Zelândia
3 de junho, quarta-feira
15h – Dinamarca x Congo
15h45 – Holanda x Argélia
21h45 – Panamá x República Dominicana
22h – Coreia do Sul x El Salvador
4 de junho, quinta-feira
12h30 – Irã x Mali
14h – Suécia x Grécia
16h – Espanha x Iraque
16h10 – França x Costa do Marfim
21h – Tchéquia x Guatemala
23h – México x Sérvia
5 de junho, sexta-feira
19h15 – Paraguai x Nicarágua
20h – Porto Rico x Arábia Saudita
20h30 – Canadá x República da Irlanda
21h – Haiti x Peru
6 de junho, sábado
10h – Bélgica x Tunísia
14h45 – Portugal x Chile
15h30 – Estados Unidos x Alemanha
16h – Suíça x Austrália
16h – Venezuela x Turquia
16h – Panamá x Bósnia e Herzegovina
17h – Escócia x Bolívia
17h – Inglaterra x Nova Zelândia
17h – El Salvador x Catar
17h – Cabo Verde x Bermudas
19h – Brasil x Egito
21h – Argentina x Honduras
21h – Curaçao x Aruba
7 de junho, domingo
15h45 – Croácia x Eslovênia
16h – Marrocos x Noruega
17h – Colômbia x Jordânia
17h – Equador x Guatemala
8 de junho, segunda-feira
15h45 – Holanda x Uzbequistão
16h10 – França x Irlanda do Norte
23h – Peru x Espanha
9 de junho, terça-feira
12h – Congo x Chile
20h – Arábia Saudita x Senegal
21h30 – Argentina x Islândia
10 de junho, quarta-feira
1h – Guatemala x Áustria
16h45 – Portugal x Nigéria
17h – Inglaterra x Costa Rica