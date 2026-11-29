O Barcelona confirmou seu favoritismo e goleou o Deportivo A Coruña por 5 a 1 neste domingo, 29, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida marcada pelo amplo controle dos visitantes, que registraram 74% de posse de bola, o brasileiro Raphinha foi o grande destaque ao anotar um hat-trick no segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado por Hans Flick chega aos 39 pontos e segue na primeira posição da tabela.

Início movimentado e gols rápidos

O confronto começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, Lamine Yamal recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu rasteiro; a bola passou no corta-luz de Dani Olmo e parou no fundo da rede, abrindo o placar para o Barcelona.

A resposta dos donos da casa foi imediata. Aos nove minutos, Pierre-Emerick Aubameyang ganhou na disputa de corpo com Cubarsí e tocou de cavadinha na saída do goleiro Joan García para empatar.

Apesar do susto, o líder do campeonato retomou a vantagem aos 20 minutos, quando Dani Olmo aproveitou cruzamento de Anthony Gordon e cabeceou firme para fazer 2 a 1.

O A Coruña ainda tentou reagir e exigiu boas intervenções de Joan García, mas o primeiro tempo terminou com vantagem visitante.

O show de Raphinha na etapa final

No segundo tempo, o Barcelona transformou a superioridade em goleada, guiado pela eficiência de Raphinha. Aos cinco minutos, Lamine Yamal cruzou da direita e o brasileiro apareceu na pequena área para desviar de cabeça, marcando o terceiro.

O Deportivo A Coruña, recuado e sofrendo com a pressão, não conseguiu conter o volume ofensivo adversário, que somou 23 finalizações totais contra apenas sete dos mandantes.

Aos 38 minutos, após jogada de Gordon e sobra na área, Raphinha dominou com a coxa e bateu de direita para ampliar. Já nos acréscimos, Yamal serviu Raphinha novamente, que tirou da marcação e fechou o placar, completando seu hat-trick.

Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória consolida o excelente momento do Barcelona no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição, mantendo-se no topo com 39 pontos.

Já o A Coruña amarga sua segunda derrota consecutiva e segue com 15 pontos, ocupando a 13ª colocação. O goleiro Leo Román ainda evitou um placar pior ao realizar sete defesas na partida, enquanto Joan García fez quatro defesas pelo lado catalão.

O Barcelona volta a campo na próxima quarta, 2, para o clássico contra o Atlético de Madrid. O A Coruña buscará a reabilitação no sábado, 5, quando visita o Racing Santander.