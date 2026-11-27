O Barcelona volta a pisar no gramado do Estádio de Riazor neste domingo, 29, às 12h15 (de Brasília), para enfrentar o Deportivo La Coruña pela 14ª rodada de LaLiga. O confronto encerra um período de oito anos sem partidas oficiais entre os clubes na casa galega.

Como foi a última partida entre os clubes em Riazor?

A última visita catalã ao estádio ocorreu em 29 de abril de 2018, data emblemática com desfechos opostos para os dois lados. Na ocasião, o Barcelona venceu por 4 a 2, com três gols de Lionel Messi e um de Philippe Coutinho. Os gols do Deportivo La Coruña foram marcados por Lucas Pérez e Emre Çolak.

O triunfo assegurou o 25º título de LaLiga para o Barça, na época sob o comando de Ernesto Valverde. A derrota, por outro lado, confirmou a queda matemática dos anfitriões para a segunda divisão com três rodadas de antecedência.

Qual é o retrospecto geral do confronto?

O equilíbrio histórico deu lugar a uma ampla vantagem catalã nas últimas décadas. Em 105 jogos oficiais disputados entre os times, o clube catalão acumula 65 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, com 258 gols marcados e 112 sofridos. Nas últimas cinco viagens a Riazor, foram quatro triunfos da equipe blaugrana, incluindo placares expressivos de 8 a 0 em 2016 e 4 a 0 em 2015, e apenas um do Deportivo La Coruña.

Líder da tabela sob a gestão do treinador Hansi Flick, o time visitante busca sustentar o bom momento e fechar o mês com quatro triunfos seguidos em LaLiga. Do outro lado, os galegos tentam aproveitar o apoio local nas arquibancadas para somar pontos contra o primeiro colocado.