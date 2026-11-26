O Barcelona mantém expectativas positivas para contar com as voltas do volante Rodri e do zagueiro Andreas Christensen na partida contra o Deportivo La Coruña, marcada para este domingo, 29, pela 14ª rodada de La Liga. Segundo o jornal Mundo Deportivo, a dupla apresentou evolução física significativa e passará por teste definitivo no treino desta sexta-feira.

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Sabah em Baku pela Liga dos Campeões, o elenco catalão ganhou folga na última quinta-feira. A reintegração às atividades coletivas servirá de parâmetro para definir a presença dos jogadores sem riscos no Estádio Riazor.

Rodri trata uma lesão no bíceps femoral da perna direita sofrida no início de novembro contra o Aston Villa. O desfalque tirou o volante dos confrontos diante de Atlético de Madrid, Villarreal e Sabah. A comissão técnica planeja oferecer minutos em campo ao jogador antes do novo compromisso contra o time de Madri, previsto para o início de dezembro.

Christensen superou dores no músculo sóleo da perna esquerda que provocaram sua ausência nos últimos dois jogos da equipe. O retorno do dinamarquês confere profundidade à linha defensiva, setor que precisou de improvisações recentes com Frenkie de Jong atuando como zagueiro central.

Além dos dois defensores, o departamento médico catalão monitora o lateral Alejandro Balde, que deixou o gramado no Azerbaijão com incômodo no tornozelo. Já o atacante Lamine Yamal, poupado do duelo europeu por controle de carga, tem previsão de retorno para defender a ponta da tabela da competição espanhola.