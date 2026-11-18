A formação de jogadores do Cruzeiro voltou a ganhar destaque no cenário internacional com a valorização de Igor Thiago. Atualmente no Brentford, da Inglaterra, o atacante é avaliado em aproximadamente 65 milhões de euros, superando os 45 milhões de euros atribuídos a Ronaldo Fenômeno durante sua carreira.

O atacante é o jogador mais valioso entre os atletas revelados pelas categorias de base do Cruzeiro na atualidade. Na sequência, aparecem Éderson, avaliado em 40 milhões de euros, e Vitor Roque, com 38 milhões de euros. Maurício ocupa a quarta posição, com 18 milhões de euros, enquanto Kaiki Bruno e Evertton Araújo aparecem empatados, com avaliações de 14 milhões de euros cada.

Thiago chegou às categorias de base do Cruzeiro aos 18 anos, após passagem pelo Verê, clube do interior do Paraná. Pela equipe celeste, marcou 13 gols em 45 partidas, sendo titular em 30 delas, e participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após a competição, foi integrado ao elenco profissional, pelo qual disputou 64 jogos e marcou dez gols.

Em fevereiro de 2022, ele foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, naquela que foi a primeira venda da SAF do Cruzeiro. Na Europa, rapidamente ganhou espaço: marcou 20 gols e distribuiu 11 assistências na temporada 2022/23, ajudando a equipe a conquistar títulos nacionais.

Em seguida, transferiu-se para o Club Brugge, da Bélgica, onde também teve uma temporada de destaque, com 29 gols e seis assistências. O desempenho despertou o interesse do Brentford.

A equipe inglesa anunciou a contratação do brasileiro em fevereiro de 2024, em uma negociação que se tornou a mais cara da história do clube.

Na temporada 2025/26, Igor Thiago viveu seu melhor momento na Inglaterra, com 22 gols na Premier League e 25 em todas as competições. O desempenho fez dele o brasileiro com mais gols em uma única edição da história do campeonato e lhe rendeu dois prêmios de Jogador do Mês da competição.