Contratado pelo Cruzeiro na última quinta-feira, 8, o meia Gerson retorna ao futebol brasileiro depois de seis meses. Após rodadas de negociações, o Cabuloso aceitou pagar a pedida do clube russo: 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 169 milhões) e três milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) em bônus, totalizando cerca de R$ 187 milhões.

Com isso, o meia de 28 anos se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Vitor Roque, do Palmeiras, era quem ocupava o posto até então e agora figura em segundo lugar no ranking. Contratado pelo Verdão em março de 2025, o atacante foi adquirido por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões).

Danilo (do Forest para o Botafogo)

Atualmente no Botafogo, a compra de Danilo foi a mais cara na história do clube carioca e a terceira mais cara na história do futebol brasileiro.

Vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra, o jogador foi adquirido por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época), divididos entre valores fixos, metas e bônus. O volante chegou para repor a saída de Gregore, vendido ao Al-Rayyan, do Catar.

Desde julho de 2025 no Glorioso, Danilo disputou 17 partidas, com um gol e quatro assistências. O volante, no entanto, ainda não conquistou títulos pelo clube.

Samuel Lino (do Atlético de Madrid para o Flamengo)

Atualmente no Flamengo, Samuel Lino foi contratado pelo clube em julho de 2025. O jogador foi a contratação mais cara na história do Rubro-Negro e a quarta mais cara da história do futebol brasileiro.

Vindo do Atlético de Madrid, da Espanha, o atacante de 25 anos foi comprado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,5 milhões na cotação da época).